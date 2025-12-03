赫塞斯稱攻擊運毒船時現「戰爭迷霧」：沒看到任何倖存者

在2日舉行的內閣會議議上，針對9月初美軍在加勒比海對一艘疑似運毒船隻進行二次攻擊一事，川普(左)稱「對人員傷亡一無所知」，防長赫塞斯(右)則表示，他沒有在水中看到任何倖存者。(美聯社)

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)2日在白宮舉行的內閣會議上，以「戰爭迷霧」為由，為9月初美軍在加勒比海對一艘疑似運毒船隻進行後續致命攻擊辯護。赫塞斯聲稱自己並沒有留下觀看第二次攻擊，但負責行動的海軍上將「做出了正確決定」。

赫塞斯還語氣強硬地告訴媒體，軍方將「毒品恐怖分子擊沉海底」的行動，「才剛開始」。川普 總統則呼應表示，「任何走私毒品並販賣到我們國家的人，都將受到攻擊」。

華盛頓郵報日前報導，美軍9月首度打擊疑似運毒船行動，赫塞斯曾口頭下令「殺光所有人」，國會議員已對此展開調查。多位法律專家認為第二次攻擊違反和平時期法律和武裝衝突法，五角大廈武裝衝突法手冊也明確指出，襲擊沉船倖存者是非法的。

赫塞斯在內閣會議中為此案辯護表示，他沒有在水中看到任何倖存者，船隻「爆炸後燃起熊熊大火，濃煙滾滾，什麼也看不見；這就是所謂的戰爭迷霧(the fog of war)。」

赫塞斯還說，9月2日首次攻擊結束後，他就離開去開會，負責此次行動的海軍將領下令進行第二次攻擊是「正確決定」，他「完全有權這樣做」。

美聯社報導，負責執行該打擊行動的海軍上將布拉德利(Frank “Mitch” Bradley)預計4日將向負責監督軍方的國會議員作機密簡報。

川普在內閣會議上，被問到是否支持那次軍事行動的第二次攻擊時表示，「我對人員傷亡一無所知，我沒有參與其中，我全都仰賴赫塞斯」。坐在川普旁邊的赫塞斯表示，川普已授權「指揮官為美國人民利益，在深夜執行艱難且黑暗的必要任務」。

川普進一步表示，「不只是委內瑞拉 ，任何向美國輸送非法毒品者，都可能遭受攻擊」；「我聽說哥倫比亞在製造古柯鹼(cocaine)，他們有古柯鹼製造工廠，然後他們把古柯鹼賣給我們。」