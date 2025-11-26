FBI局長為女友安排保鏢、濫用專機…醜聞連環爆 川普仍讚做得棒

FBI局長巴特爾(右二，范斯副總統旁)參加白宫赦免火雞活動，他連續爆出醜聞傳位子不保，但川普總統斥為假新聞。(路透)

媒體報導，FBI 局長巴特爾(Kash Patel)為女友安排保鏢和濫用政府專機醜聞連環爆，近期可能遭川普 總統撤換；川普與白宮 則對「假新聞」嗤之以鼻，並與當時人在橢圓形辦公室的巴特爾開心合影破除傳聞，川普大讚他做得很棒。

有線電視新聞頻道「MS NOW」引述三名知情人士說法報導，川普總統及其幕僚受夠了巴特爾的爭議風波，可能在未來幾個月開除他。

巴特爾因管理FBI資源，包括為女友安排保鏢、濫用政府專機，且與川普的堅定支持者吵架而面臨審查。

知情人士透露，川普和白宮助理告訴盟友，川普考慮撤換巴特爾，並任命FBI資深官員貝利(Andrew Bailey)接任局長職務。

知情者認為，巴特爾的處境岌岌可危，可能很快就會被解職，而貝利是合理的接班人，但川普也可能改變心意。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)對此表示，「總統組建史上最有才華、令人印象深刻的行政團隊，他們在執行總統議程方面表現出色。FBI局長巴特爾是總統團隊的重要成員，他努力不懈地恢復FBI的廉正。」

巴特爾25日出席白宮的感恩節火雞赦免儀式，川普公開稱讚他的工作表現出色；當一些人鼓掌時，川普說：「看吧，你也有支持者，卡什(巴特爾)。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)在MS NOW的新聞發布後，透過「X平台」發文批評報導「全屬捏造」，並稱這則「假新聞」發布之際，她正在橢圓形辦公室，而川普正與他的執法團隊會面，與會者包含巴特爾。

李維特寫道，「我把新聞標題唸給總統聽，他笑了。他說：『什麼？這完全是假的。來，卡什，我們拍張照，讓他們看看你做得多好！』」

合照顯示，川普與巴特爾並肩而站，面帶微笑，兩人都豎起大拇指比讚。

另外，川普上周接受「福斯新聞」訪問時，力挺巴特爾說：「我對卡什和司法部都很有信心，信心滿滿。」