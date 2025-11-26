我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

FBI局長為女友安排保鏢、濫用專機…醜聞連環爆 川普仍讚做得棒

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FBI局長巴特爾(右二，范斯副總統旁)參加白宫赦免火雞活動，他連續爆出醜聞傳位子不保，但川普總統斥為假新聞。(路透)
FBI局長巴特爾(右二，范斯副總統旁)參加白宫赦免火雞活動，他連續爆出醜聞傳位子不保，但川普總統斥為假新聞。(路透)

媒體報導，FBI局長巴特爾(Kash Patel)為女友安排保鏢和濫用政府專機醜聞連環爆，近期可能遭川普總統撤換；川普與白宮則對「假新聞」嗤之以鼻，並與當時人在橢圓形辦公室的巴特爾開心合影破除傳聞，川普大讚他做得很棒。

有線電視新聞頻道「MS NOW」引述三名知情人士說法報導，川普總統及其幕僚受夠了巴特爾的爭議風波，可能在未來幾個月開除他。

巴特爾因管理FBI資源，包括為女友安排保鏢、濫用政府專機，且與川普的堅定支持者吵架而面臨審查。

知情人士透露，川普和白宮助理告訴盟友，川普考慮撤換巴特爾，並任命FBI資深官員貝利(Andrew Bailey)接任局長職務。

知情者認為，巴特爾的處境岌岌可危，可能很快就會被解職，而貝利是合理的接班人，但川普也可能改變心意。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)對此表示，「總統組建史上最有才華、令人印象深刻的行政團隊，他們在執行總統議程方面表現出色。FBI局長巴特爾是總統團隊的重要成員，他努力不懈地恢復FBI的廉正。」

巴特爾25日出席白宮的感恩節火雞赦免儀式，川普公開稱讚他的工作表現出色；當一些人鼓掌時，川普說：「看吧，你也有支持者，卡什(巴特爾)。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)在MS NOW的新聞發布後，透過「X平台」發文批評報導「全屬捏造」，並稱這則「假新聞」發布之際，她正在橢圓形辦公室，而川普正與他的執法團隊會面，與會者包含巴特爾。

李維特寫道，「我把新聞標題唸給總統聽，他笑了。他說：『什麼？這完全是假的。來，卡什，我們拍張照，讓他們看看你做得多好！』」

合照顯示，川普與巴特爾並肩而站，面帶微笑，兩人都豎起大拇指比讚。

另外，川普上周接受「福斯新聞」訪問時，力挺巴特爾說：「我對卡什和司法部都很有信心，信心滿滿。」

川普 白宮 FBI

上一則

貝森特證實川普主動致電習近平 重申美對台立場不變

下一則

川普「報復」民主黨議員 黨內盟友紛畫清界線

延伸閱讀

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線
彭博爆美高層私下與俄通話 指導俄向川普推烏克蘭和平方案

彭博爆美高層私下與俄通話 指導俄向川普推烏克蘭和平方案
川普執政近一年 美前官員：中國各方面都比一年前更好

川普執政近一年 美前官員：中國各方面都比一年前更好
微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面

微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面

熱門新聞

國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

2025-11-23 04:34

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境