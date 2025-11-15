我的頻道

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

恐嚇FBI、非法持槍…川普再度特赦 2國會暴動案被告獲釋

中央社／華盛頓15日電
川普總統再度動用特赦權。(美聯社)
川普總統最近針對2021年1月6日國會暴動相關調查案簽署了兩項特赦，包括一名因恐嚇要對聯邦調查局（FBI）探員開槍而被定罪服刑的女性，以及一名因非法持槍罪尚在服刑的男子。

美聯社報導，前任拜登政府大規模調查2021年1月6日國會大廈暴動事件，至今已有超過1500人被起訴。川普今天簽署的兩項特赦，是他動用總統的憲法特赦權來協助支持者的最新事例。

FBI探員在2021年根據線索，聯繫凱伊（Suzanne Ellen Kaye），以調查她是否曾出現在1月6日國會暴動現場，但凱伊隨後在社群媒體發布影片說，如果探員登門找她，她將會開槍，因她擁有憲法第二修正案的持槍權。

檢方於法庭文件中指出，凱伊的言論造成社會中暴力政治言論的普遍化。凱伊後來以恐嚇罪被定罪，經服刑18個月後在去年獲釋。

另一案中，川普赦免了來自肯塔基州路易維爾（Louisville）的威爾森（Daniel Edwin Wilson）。威爾森在國會暴動案遭調查時，當局在他的住宅發現6把槍和約4800枚子彈。由於他曾有前科，依法是不得持有槍支。

司法部最初在今年2月說，總統川普在重返白宮首波赦免，僅是針對國會暴動參與者，並不包括威爾森的非法持槍罪。但司法部後來改變立場說，已「進一步確認總統赦免的意願」。

威爾森案引發法律爭議，討論川普今年1月廣泛赦免當年國會暴動參與者，是否能適用於調查過程中所發現的犯嫌其他罪行。

威爾森的律師今天表示，威爾森原訂服刑至2028年，已於昨晚因特赦獲釋。

