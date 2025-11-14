川普下個動工目標：深度清潔和美白白宮西側艾森豪大樓

位於白宮西側的「艾森豪行政辦公大樓」建於1888年，川普總統認為建築外觀顏色如喪禮般陰沉，將予改造。(取自維基公有領域)

繼拆除白宮 東廂、耗資3億元興建華麗宴會廳引發譁然後，川普 總統又透露他的下一個改造計畫，於福斯新聞(Fox News)12日節目「殷格拉漢視角」(The Ingraham Angle)獨家專訪中，秀出艾森豪行政辦公大樓(Eisenhower Executive Office Building)的前後對比圖。

據報導，曾在艾森豪行政辦公大樓辦公的主持人殷格拉漢很喜歡該樓目前的淡灰色調，而川普則認為這種灰色近乎喪禮般陰沉。節目另位主持人阿羅約(Raymond Arroyo)評論說，這棟建築擁有大量的斜面屋頂、立柱、窗戶、鐵框，散發著一種近乎「阿達一族」(Addams Family)式的陰鬱氣息，或許可以小施來改善。

川普表示：「這座建築剛建成時，人們認為它非常醜陋。但我和其他人看過之後，覺得它是有史以來最美麗的建築之一。」川普還展示了經過深度清潔和重新粉刷成白色後的繪圖，並稱這些設計將為這座曾經飽受批評的地標注入新的生命力。圖中的大樓亮得發光，殷格拉漢問道：「您不擔心它看起來就是一大團白色嗎？」川普則堅稱改造工程將凸顯建築的細節，並突出其精巧的特色；他還說他最大的優勢是建造能力比任何人都強，「沒人能像我一樣蓋東西。」

艾森豪行政辦公大樓位於白宮西側，是總統大部分幕僚的辦公場所，最初於1888年竣工，採用法國第二帝國風格(或稱拿破崙三世風格)，有人認為其深色花崗岩外牆、華麗的設計宏偉壯闊，也有人評為陰沉鬱悶。現在這裡是總統行政辦公室(Executive Office of the President，EOP)、白宮預算管理局(OMB)、國家安全委員會(National Security Council)等部門的辦公處。