兩院將表決是否公布艾普斯坦檔案 但川普肯定會否決

是否公布艾普斯坦案全部檔案，聯邦眾院議長強生已排定下周表決，但就算兩院通過，川普仍可否決。(美聯社)

聯邦眾院計畫下周表決是否要求司法部公布淫魔艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)性交易調查檔案，此一進展是在共和黨 領導層抗拒多月後出現。但是美聯社報導，即使這項法案獲得參眾兩院通過，川普 總統幾乎肯定會否決。

近期浮現的新文件再度引發外界對艾普斯坦及其他相關人士的關注，例如艾普斯坦於2019年寄給一名記者的電子郵件，指稱時任總統的川普「知道女孩們的事」。

民主黨籍加州眾議員卡納(Ro Khanna)與共和黨籍肯塔基州眾議員馬西(Thomas Massie)於7月共同提出強制表決請願，推動「艾普斯坦文件透明法案」(Epstein Files Transparency Act)，獲得全部民主黨議員及四名共和黨人支持。亞利桑納州民主黨眾議員葛里哈瓦(Adelita Grijalva)12日宣誓就任後旋即簽署請願，使簽署數達到關鍵的218 票，達到強制排入表決程序的門檻。

依照法案內容，司法部將被要求公開所有與艾普斯坦相關的檔案與通訊，以及涉及其在聯邦監獄死亡調查的資訊。涉及受害者或正在進行中的聯邦調查內容可予塗黑，但不得因「尷尬、名譽受損或政治敏感性」等理由刪減，包括涉及政府官員、公共人物或外國政要的資訊。

隨著法案推進，預料將再獲更多共和黨議員支持。未簽署請願書的內布拉斯加州共和黨眾議員貝肯(Don Bacon)，已公開表示將投下贊成票。

法案接下來將在參院面臨較困難的考驗。共和黨在參院以53席對47席占多數，但法案要取得表決通過可能需要60票支持。

即便獲參院通過，法案仍需送交川普簽署，而他幾乎肯定會行使否決權。他自法案推動以來即明確反對，並於12日致電兩名支持請願的共和黨議員，試圖勸阻。川普同日於「真實社群」(Truth Social)平台發文，指控民主黨「再度炒作艾普斯坦騙局」，並稱「只有非常糟糕或愚蠢的共和黨人會掉入陷阱」。

依照美國憲政程序，國會可透過兩院各三分之二的票數推翻總統否決，但此類情況自2009年以來僅發生兩次。

馬西表示，川普可公開聯邦政府所掌握的所有艾普斯坦檔案，避免所有這些麻煩。他說：「川普仍有時間成為英雄。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：