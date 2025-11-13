好貴的Cosplay？川普要國防部改名戰爭部 驚人成本曝光

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普簽署行政命令，將國防部更名為戰爭部後，五角大廈掛上新銘牌。（美聯社）
美國總統川普9月5日簽署行政命令，將國防部重新命名為「戰爭部」。白宮當時表示，此舉旨在更精準反映當今現役軍人的使命。NBC新聞12日引述6位知情人士報導，川普這項指示可能耗資高達20億美元。

五角大廈改名戰爭部需經國會批准，綜合共和民主兩黨各2位資深國會幕僚及另外2位知情人士說法，這將需要更換全球各地美軍設施數以千計印有「國防部」名稱的標誌、告示牌、公文抬頭與徽章等物品，僅新的公文抬頭與標識製作就可能花費約10億美元，最大開銷之一則是重寫全部內外部網站的數位程式碼，以及修改機密與非機密系統的電腦軟體。

川普政府可能選擇不全面更換所有「國防部」標識，以降低成本。被問及改名費用，白宮發言人讓媒體向五角大廈查詢。五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）則表示，最終成本估算仍未定案。

目前「戰爭部」只是國防部別稱，並非正式部門名稱，川普簽署的行政命令也承認正式改名仍須經國會立法程序。盡管已有共和黨籍參眾議員分別提案，但川普政府截至目前尚未正式嘗試推動國會通過相關立法，也未提出資金來源。2名國會資深幕僚透露，一些共和黨議員私下抱怨，認為這是個「面子工程」。

民主黨人則對此嗤之以鼻，聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）上周稱國防部改名是種「角色扮演」（cosplay），並指出：「國會立法規定該部門的名稱是國防部，而不是戰爭部。國會沒有授權更名，而且就我所知，也沒有採取任何措施來推動更名。」

國防部 川普 戰爭部

