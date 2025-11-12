紐森：倒戈的8名民主黨參議員 對川普不夠警惕

加州州長紐森11日在巴西參加COP30聯合國氣候變遷大會的同時，隔海評論聯邦政府重啟之事。(美聯社)

加州州長紐森 (Gavin Newsom)11日在巴西表示，他對八名參議員 決定脫離民主黨立場、與共和黨聯手結束政府關門感到震驚，並警告他們對川普 總統顛覆政治常規的行徑還「不夠警惕」。

美聯社報導，紐森在巴西出席聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)期間受訪時說，「我不是來跟任何人當面吵架的，但我很不滿，在面對像川普這樣的『外來入侵物種』(invasive species)、已經徹底改變政治遊戲規則的情況下，我們竟還在按照舊規則行事。我內心深處真的感到震驚。」

這八名參議員有七人是民主黨籍，一人為與民主黨合作的獨立參議員金恩(Angus King)，他們在10日深夜與共和黨聯手通過法案、結束美國史上最長的政府關門。當被問到對這八名參議員有何看法時，紐森坦言難掩失望。這項協議雖讓政府運作停擺逐步落幕，但也引發民主黨內部強烈批評，指責這些溫和派議員向共和黨低頭，卻未能爭取到延長定於1月1日到期的健保補貼等具體成果。

在9日晚間程序性投票前，紐森的辦公室在社群平台X上發文痛批說，「可悲，這不是協議，這是投降。別屈膝！」而當這八名議員最終與共和黨共同推進法案時，紐森更直言這是「屈服，是對勞動美國人的背叛。」在這批倒戈者中，有幾位將於明年退休，也有多位曾任州長的參議員。他們事後承認，雖然這項協議並不完美，但對於結束停擺是必要的，因為停擺已導致全國數百萬人未領薪水、聯邦食品援助停止以及旅行上的麻煩。

當被問到他本人如何反制川普時，紐森提到自己不僅透過強勢的社群媒體聲量，也在上周成功推動通過重畫加州眾院選區地圖，以對抗川普陣營在其他州推動的類似操作。他強調，自己致力於比黨內其他人「走得更遠」。

「我比美國參院那八位同黨議員更為警覺，」紐森說，「我對國家未來以及我們想打造的世界，比他們更為警覺。」

川普政府本周未派官方代表出席在巴西舉行的COP30大會，身為全球第四大經濟體加州的領導人，紐森預計與195個與會國的官員會晤交流。