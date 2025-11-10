共和黨參議員提案 ACA補貼直接發給民眾

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
為解決健保補貼僵局，共和黨提出構想，直接向消費者的醫療帳戶，而非向保險公司撥款。(路透)
川普總統8日呼籲共和黨參議員，將目前根據「可負擔健保法」(Affordable Care Act, ACA)支付給保險公司的聯邦經費，直接發放給美國民眾，以期盡快結束創紀錄的政府停擺。

「華爾街日報」報導，兩黨就健保問題僵持逾一個月，民主黨多次杯葛共和黨提出的重啟政府法案。

若未能延長將於今年底到期、俗稱「歐記健保」(Obamacare)的ACA補助津貼，約300億元的年度資金恐斷炊，逾2000萬名民眾的保費勢將上漲，而明年度的健保註冊已於本月開放。

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)7日提案，建議延長ACA補貼至少一年，以交換放棄在臨時撥款法案中加入長期稅收抵免延長條款的訴求，遭共和黨議員拒絕。

舒默表示，民主黨關注ACA補貼即將中斷的危機，而共和黨則主張應優先解決政府重啟問題，雙方需尋求兼顧彼此立場的折衷方案。

川普8日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指出，共和黨參議員應將原本用於支持ACA並撥給保險公司的巨額資金，改為直接發給民眾，讓他們自行購買品質更高、價格更實惠的醫療保險；不過，川普並未說明具體做法。

共和黨議員認為，若直接撥款給消費者，將能擴大保險選擇空間，並有助抑制醫療產業通膨。

身為醫師出身的共和黨籍「參院健康、教育、勞工與退休金委員會」主席卡西迪(Bill Cassidy)8日說：「讓我們跳出框架、發揮創意思考，看看能否稍作讓步，找到既能真正造福病患、又能讓我們走出僵局的方案。」

共和黨議員先前曾表態，在民主黨願意結束政府停擺前，不會展開任何談判，但雙方近期的初步協議顯示，兩黨都願意在堅持的立場間展現一定靈活度。

川普9日看球賽前告訴記者，「一切進展順利」，重申「民主黨人必須讓政府重啟」。

然而，這項潛在協議似乎未能為民主黨帶來實質利益，黨內出現不安與質疑聲浪。

亞利桑納州民主黨籍參議員加列戈(Ruben Gallego)說：「我不會投票支持這些法案。」他批評，兩黨協議未保證延續ACA補貼，而共和黨過去數周一再承諾會投票卻無實際進展，「只是在作秀」。

