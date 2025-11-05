我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

加州重畫選區公投過關 共和黨促法院頒禁令阻2026生效

編譯盧炯燊／即時報導
加州50號提案公投前的地區。（取材自民主黨選區重畫競選委員會）
加州50號提案公投前的地區。（取材自民主黨選區重畫競選委員會）

加州4日以壓倒性票數通過重畫選區的第50號公投提案，被視為民主黨共和黨在其他州重畫選區的回擊，也是反制川普政策的政治勝利。但加州共和黨人馬上對公投結果提出訴訟，隔日向加州中區聯邦地區法院要求頒布臨時禁制令，阻止新選區在2026年期中選舉生效。

綜合美聯社等報導，訴訟由加州共和黨州議員坦吉帕(David Tangipa)及18名選民共同提起，獲共和黨全國國會委員會(National Republican Congressional Committee)資助。他們聲稱，民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)力推的這項提案，違反憲法第14及第15修正案。

有關訴訟指重畫選區是「在沒有充分理由及證據支持下」 ，不當利用種族因素來偏袒西裔選民，而最高法院早已裁定，「各州不得在沒有充分理由及證據支持的情況下，以種族為由將公民畫分到不同的選區」；此外加州並不存在任何需要重畫選區的投票權問題。

訴訟引用多位加州民主黨籍州議員及顧問曾公開承認，他們是故意重畫一些選區，以使西裔選民占多數，但沒有對奧克蘭及洛杉磯等，以非裔占多數的選區做出任何改變。

代表律師科倫坡(Mike Columbo)在5日的記者會上指，這個重畫選區的設計，目的是讓某個族裔的選民比其他族裔選民更受優待，違反了憲法第14修正案法律面前人人平等的原則，以及15修正案所賦予的權利。

通常重畫選區是每10年一次，依據人口普查數據來決定，但川普今年夏天開始推動共和黨州，如密蘇里、德州及北卡州等，透過重畫選區以增加在國會眾院的席位，其中德州更有可能一舉多獲5個議席。

紐森即其人之道反擊取得壓倒性勝利，有望在明年期中選舉讓民主黨增加議席。目前共和黨在眾院僅有3席微弱優勢，若民主黨能奪回眾院，將會牽制川普後半段的執政議程。

12月19日是期中候選人可以開始收集選民簽名，以獲得參選資格的日期，科倫坡期望法院可在此日之前頒下臨時禁制令。

加州 共和黨 民主黨

民主黨地方選舉完勝 更堅持健保補貼換取結束政府停擺

路透：川普在南韓會晤習近平時 當面提出釋放黎智英

