參院第14次投票又沒過 聯邦政府關門邁35天

參院4日再次投票終止政府停擺，仍未過關。參院少數黨領袖民主黨參議員舒默，繼續抵制共和黨，同時協商黨內激進意見。(路透)

聯邦政停擺進入第35天，平了最長紀錄，對於共和黨 是否提供了足夠條件來達成協議結束僵局，民主黨 內部正出現嚴重分歧。不過民主黨對外未妥協，參院4日第14次表決短期撥款法案未能過關。

據CNN、國會山莊報(The Hill)等媒體報導，民主黨內一些中間派連日來已向共和黨人暗示，未來幾天內可能會達成協議，換言之會作出妥協以結束政府停擺。

然而民主黨內不少重量級自由派對此表示憤怒之餘更發出警告，指出若川普總統在「可負擔醫療法」(Affordable Care Act，又稱歐記健保 )補貼問題上沒有做出真正讓步，甚至是沒有表達一些誠意，就貿然同意重啟政府，那將是一個巨大的錯誤。

CNN 獲得知情人士告知，參與談判的民主黨中間派暗示，最快可能在本星期達成協議來重啟政府，共和黨會承諾未來將就延長歐記健保補貼舉行投票。

但民主黨內部大多數堅稱，僅僅承諾投票不足以解決問題，而是要延長即將到期的補貼。

其中反對對方未讓步即作出妥協的，包括參與談判的知名中間派，來自亞利桑納州的民主黨參議員凱利(Mark Kelly)，直指川普毫不重視醫療保健問題，因此難以最終達成協議重啟政府。

他認為川普必須真正參與談判如何應對不斷上漲的醫療成本，並支持撥款法案，否則無從談起。

來自密西根州，即將退休的彼得斯(Gary Peters)是參與談判民主黨溫和派關鍵人物，他表示談判比幾天前取得更多進展，「我們正在努力尋找重啟政府的方法」，但他拒絕透露內容。

共和黨一方，來自緬因州的溫和派柯林斯(Susan Collins)則抱有信心，「問題能在本周末得到解決」。

CNN指出，在2026期中選舉前如何確定未來的走向的關鍵時刻，國會山內民主黨人的嚴重分歧，極有可能引發醜陋的內訌。

與此同時，勢必成為迄今最長的政府停擺，已給數以千萬國民帶來混亂，聯邦公共服務乃至各種福利無從發放，許多員工被迫休假或無薪工作。儘管兩黨都表示擔憂及希望盡快解決，或許需要一方妥協下才能打破僵局。