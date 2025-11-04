川普喊「不被民主黨人勒索」政府停擺恐史上最長

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
川普強調「不會屈服於民主黨的勒索」以重啟政府運作。(美聯社)
兩黨僵持不下，聯邦政府停擺已持續34天，即將進入第六個星期，極有可能成為迄今持續時間最長的政府停擺，目前最長的紀錄是2019年，當時總統川普要求國會撥款興建邊境圍牆遭民主黨反對，在停擺35天後最終撤回要求。

美聯社報導指出，川普在2日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞「60 分鐘」訪談節目裡，與2019年最終讓步不同，聲言不會給民主黨人勒索。

目前民主黨人正就「可負擔醫療法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)補貼與共和黨人討價還價，川普的強硬表態，與共和黨人立場一致。他抨擊要求延長醫保補貼的民主黨人「已迷失方向」，並預測這些人「最終將向共和黨人妥協」。

川普強調「不會屈服於民主黨的勒索」以重啟政府運作，並明確表態當前無意與民主黨談判。

但川普在訪談裡，抨擊這個由歐巴馬政府推動的「可負擔醫療法」糟糕透頂的同時，又表示如果民主黨投票決定重新開放政府，「我們將著手解決目前糟糕的健保問題」。

川普絕不妥協的態度，顯然是與兩黨談判有關。有部分溫和派民主黨人已跟共和黨人就可能的妥協方案談判了數星期，這些妥協方案包括確保「可負擔醫療法」獲得支持，以換取政府重新開放。

美聯社的分析認為，本星期或許是關鍵的一周，共和黨人希望至少有一些民主黨人最終改變立場。

民主黨人多次表示需要川普認真對待此事並做出回應，維州民主黨籍國會參議員華納(Mark Warner)希望政府停擺能在本星期結束，因為川普已經從亞洲返回華盛頓。他說，共和黨人「沒有川普的批准，什麼都做不了」。

然而目前是兩黨缺乏合作意願，盡管民主黨一直敦促川普直接介入談判，但川普對此卻興趣缺缺。

由於看不到盡頭，聯邦政府停擺預計將無持續下去，為經濟帶來更多不確定性。

民主黨 川普 共和黨

