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川普實現閱兵夢 逾6600兵、150車、50架飛機震撼華府

記者陳熙文／華盛頓報導
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華府14日舉辦閱兵活動，慶祝陸軍建軍250周年，這天適值川普總統79歲生日，閱兵也被視為他給自己慶生。圖為第一夫人梅蘭妮亞(右二)和國防部長赫塞斯(左一)在觀禮台上為川普(左二)鼓掌。(美聯社)
華府14日舉辦閱兵活動，慶祝陸軍建軍250周年，這天適值川普總統79歲生日，閱兵也被視為他給自己慶生。圖為第一夫人梅蘭妮亞(右二)和國防部長赫塞斯(左一)在觀禮台上為川普(左二)鼓掌。(美聯社)

為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，這也是華府自波斯灣戰爭之後，暌違多年舉行閱兵遊行；川普總統14日對陸軍表達感謝，並表示，一旦職責召喚，美國陸軍將不畏艱難，衝入戰場。

美國陸軍建軍250周年的慶祝活動和遊行14日於華府舉行，現場有約6600名軍人、150部車輛和逾50架飛機參與活動，包括艾布蘭主力戰車、布拉德利中型裝甲戰車、史崔克(Stryker)裝甲車、M109自走砲、黑鷹直升機等皆現身遊行，估計有20萬名民眾到場觀看。

這是華府自1991年慶祝美國在波斯灣戰爭勝利之後，再度舉行閱兵遊行。

因擔心天候不佳，川普提前抵達會場，閱兵遊行提前30分鐘，約於下午6時舉行，陸軍也穿著不同時期的軍服裝備依序出場；本次遊行預計花費2500萬元至4500萬元，路線循華府的憲法大道，從近林肯紀念堂出發，在抵達白宮附近後結束。

圖為陸軍士兵攜無人機參加遊行。(記者陳熙文／攝影)
圖為陸軍士兵攜無人機參加遊行。(記者陳熙文／攝影)

川普致詞時感謝陸軍為國家服務，稱讚陸軍的精神是永不放棄、永不投降，地球上也沒有軍隊比他們更強大、更勇敢，認為只要職責召喚，他們就會無畏艱難地衝入戰場。

閱兵遊行正逢川普79歲生日，在美國引發不少爭議，雖有參與民眾認為無所謂，但也有民眾說，「不想提到川普」；據了解，建軍慶祝活動早在川普上任就已經在做規畫，不過是川普大力支持納入閱兵遊行。

華府閱兵遊行期間，美國其他地方正舉行「不要國王」大規模民眾抗議，遊行現場也有零星民眾攜帶反川普的海報標語入場，但現場多數美國民眾都對遊行抱持正面態度。

美國陸軍建軍250周年的慶祝活動和遊行14日於華府舉行，艾布蘭主力戰車、布拉德利...
美國陸軍建軍250周年的慶祝活動和遊行14日於華府舉行，艾布蘭主力戰車、布拉德利中型裝甲戰車、史崔克(Stryker)裝甲車、M109自走砲、黑鷹直升機等皆現身遊行。(記者陳熙文／攝影)

有來自馬里蘭州的17歲年輕參與者對遊行表達興奮，認為閱兵遊行是愛國的表現，也認為遊行雖然花費不少，但對凝聚美國人民而言是九牛一毛。

不過也有民眾認為，雖然國家理當對軍人付出的表達感謝，但遊行費用還是太過高昂，不過既然都已經花了人民的納稅錢，他還是選擇到場觀看遊行。

美國陸軍建軍250周年的慶祝活動和遊行14日於華府舉行，艾布蘭主力戰車、布拉德利...
美國陸軍建軍250周年的慶祝活動和遊行14日於華府舉行，艾布蘭主力戰車、布拉德利中型裝甲戰車、史崔克(Stryker)裝甲車、M109自走砲、黑鷹直升機等皆現身遊行。(記者陳熙文／攝影)(記者陳熙文／攝影)

一名年輕參與者雪莉(Jake Shirley)則說，閱兵遊行在美國並不常見，當初聽聞華府將舉行閱兵，他感到驚訝，他的很多朋友都表達擔憂，稱這樣的閱兵在大眾的印象中可能與威權做連結。

現場也有不少軍眷參加活動，有兩名孩子從軍的米勒(Lynee Miller)特別從肯塔基州開車到華府參加遊行，並指出，她的長子也在遊行中亮相；米勒說，她家三代都有家族成員從軍，非常支持舉行閱兵式。

有一名退伍軍人坦言說，美國現在確實有些分裂，他出發前在網路上發文說要參加遊行，竟被批評是北韓人，但他表示，慶祝陸軍建軍250周年只是一次性的活動，認為這樣的花費是值得的，也認為慶祝活動有利於凝聚美國人民。

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