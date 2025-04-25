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赫塞斯又違規？被爆要求軍官在國防部電腦安裝Signal

編譯盧炯燊／綜合報導
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在接連爆出國防部洩密事件後，再有爆料指出，國防部長赫塞斯曾請幕僚幫他把通訊軟體Signal裝在辦公室的桌上電腦，而這違反國防部的規定。（路透）
在接連爆出國防部洩密事件後，再有爆料指出，國防部長赫塞斯曾請幕僚幫他把通訊軟體Signal裝在辦公室的桌上電腦，而這違反國防部的規定。（路透）

國防部赫塞斯(Pete Hegseth)在通訊軟件Signal洩密風波持續燃燒，華盛頓郵報23日報導他在五角大廈的電腦也安裝了Signal，讓他可在辦公室座位上跟國防部以外的人交流，包括他的家人。

有線電視新聞網(CNN)24日引述多位消息人士透露，負責為赫塞斯在五角大廈電腦安裝Signal的人是前國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)的助手，現在是赫塞斯心腹的布里亞上校(Ricky Buria)，事件受到國防部其他高層官員關注之處，在於為赫塞斯安裝的是穿軍服的軍官，而不是文職幕僚。

消息人士指出，早在「大西洋月刊」披露赫塞斯洩露打擊葉門青年運動(Huthi)計畫之前，布里亞就為他在辦公室一台加設的電腦安裝Signal，這樣赫塞斯就可以更輕鬆地給五角大樓以外的朋友及家人發短信。

但國防部長辦公室被視為安全空間，早已不允許攜帶手機，國防部的政策也規定不會授權透過Signal「存取、傳輸和處理非公開的國防部資訊」，除非提出例外請求。

根據國防部人士透露，布里亞在奧斯丁任內是軍事助理，而赫塞斯上任後迅速清除前朝人馬，然而布里亞不但可以留下來而且迅速成為他的高級顧問，既是赫塞斯的首席軍事聯絡人，也是參謀長聯席會議主席在國防部長辦公室的代表。

一位國防官員表示，赫塞斯喜歡布里亞的就是「是的，長官」(Yes sir)態度，「按照他的要求做事，並給他需要的東西」。

另一方面，赫塞斯在Signal洩露軍事行動，按照相關法案規定，可給撤銷安全許可，過去有承包商因此被拒絕安全許可。

根據規定，承包商、公務員及軍人的安全審查指南相同。規定涵蓋一系列行為，包括外國影響和犯罪行為。其中兩條規定指出，如果洩露受保護的資訊或使用未經授權的資訊技術，可能會失去或被拒絕安全許可。

國防部督察長早前表示將仔細審查Signal聊天紀錄，以確定赫塞斯是否遵守「使用商業訊息應用程式處理公務」政策。

赫塞斯 國防部 五角大廈

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