我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空1原因送現金 幸運乘客改票賺3000元

川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

是否加徵富人稅?川普幕僚意見分歧

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統核心幕僚對於共和黨2025年稅務法案是否納入對年收入超過100萬元的民眾加稅的條款，意見分歧。圖為民眾在紐約曼哈頓街頭示威要求加徵富人稅。(路透)
川普總統核心幕僚對於共和黨2025年稅務法案是否納入對年收入超過100萬元的民眾加稅的條款，意見分歧。圖為民眾在紐約曼哈頓街頭示威要求加徵富人稅。(路透)

華盛頓郵報22日報導，共和黨2025年稅務法案是否納入對年收入超過100萬元的民眾加稅的條款，川普總統核心幕僚意見分歧。消息人士說，雖然共和黨國會議員普遍不支持對高收入族群加稅，副總統范斯(JD Vance)、白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)局長伏特(Russell Vought)在內部討論時則展現開放態度。

川普第一任時的白宮資深顧問巴農(Stephen K. Bannon)曾公開呼籲川普應為高收入族群加稅背書，才能破解民主黨攻擊共和黨是「屬於有錢人的政黨」說詞。

不過，某些長期支持川普的盟友則反對向高收入族群加稅，前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)、摩爾(Steve Moore)、庫德洛(Larry Kudlow)都曾強烈反對，理由是對高收入者加稅將打臉川普的減稅承諾、遏止經濟成長。福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)也曾公開表示，不贊成向高收入群體加稅。

眾院議長強生(Mike Johnson)、賓州聯邦參議員麥考米克(David McCormick)、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)等共和黨國會議員都曾明確表示，共和黨版稅務草案裡不會出現向高收入族群加稅的條款。

金瑞契22日在社群媒體X發文表示，收到川普傳來的訊息，內容寫著雖然喜歡「小幅加稅」的提議，但對共和黨可能帶來政治傷害，因此「如果不要做，可能會比較好」。

消息人士說，財政部長貝森特(Scott Bessent)對於各種提案持開放立場，包括對年收入超過500萬元以上民眾加稅。

巴農提出的富人加稅措施，包括將收入排行最高區段的所得稅稅率從37%調高到2017年減稅法案之前的39.6%，年收入超過62萬6350元的民眾將包括在內。巴農也提議對年收入超過100萬元以上納稅人另外開闢新的報稅級距(bracket)，因為共和黨要逐漸轉向代表勞工階級選民。包括巴農在內的川普盟友還曾討論對年收入300萬元或500萬元以上民眾，再設立稅率更高的報稅級距。

共和黨 川普 眾院

上一則

全美最有錢19豪門 合計財力超瑞士

下一則

川普祭秘密武器 整頓大學意識形態

延伸閱讀

川普打得贏美中貿易戰？新加坡外交官潑冷水

川普打得贏美中貿易戰？新加坡外交官潑冷水
對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件

對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件
川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整
川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑

川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑

熱門新聞

自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
愛馬仕表示，將對美國客戶完整轉嫁關稅成本，5月1日起將對美國所有產品漲價。 （路透）

消費者哭了…愛馬仕將轉嫁關稅成本 5月起美國產品全面漲價

2025-04-17 08:10
川普總統的第二任沒有連任壓力。(路透)

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

2025-04-20 20:16
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於大阪G20峰會進行雙邊會晤。（路透）

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

2025-04-19 22:27

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光