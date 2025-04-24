是否加徵富人稅?川普幕僚意見分歧

川普總統核心幕僚對於共和黨2025年稅務法案是否納入對年收入超過100萬元的民眾加稅的條款，意見分歧。圖為民眾在紐約曼哈頓街頭示威要求加徵富人稅。(路透)

華盛頓郵報22日報導，共和黨 2025年稅務法案是否納入對年收入超過100萬元的民眾加稅的條款，川普 總統核心幕僚意見分歧。消息人士說，雖然共和黨國會議員普遍不支持對高收入族群加稅，副總統范斯(JD Vance)、白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)局長伏特(Russell Vought)在內部討論時則展現開放態度。

川普第一任時的白宮資深顧問巴農(Stephen K. Bannon)曾公開呼籲川普應為高收入族群加稅背書，才能破解民主黨攻擊共和黨是「屬於有錢人的政黨」說詞。

不過，某些長期支持川普的盟友則反對向高收入族群加稅，前眾院 議長金瑞契(Newt Gingrich)、摩爾(Steve Moore)、庫德洛(Larry Kudlow)都曾強烈反對，理由是對高收入者加稅將打臉川普的減稅承諾、遏止經濟成長。福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)也曾公開表示，不贊成向高收入群體加稅。

眾院議長強生(Mike Johnson)、賓州聯邦參議員麥考米克(David McCormick)、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)等共和黨國會議員都曾明確表示，共和黨版稅務草案裡不會出現向高收入族群加稅的條款。

金瑞契22日在社群媒體X發文表示，收到川普傳來的訊息，內容寫著雖然喜歡「小幅加稅」的提議，但對共和黨可能帶來政治傷害，因此「如果不要做，可能會比較好」。

消息人士說，財政部長貝森特(Scott Bessent)對於各種提案持開放立場，包括對年收入超過500萬元以上民眾加稅。

巴農提出的富人加稅措施，包括將收入排行最高區段的所得稅稅率從37%調高到2017年減稅法案之前的39.6%，年收入超過62萬6350元的民眾將包括在內。巴農也提議對年收入超過100萬元以上納稅人另外開闢新的報稅級距(bracket)，因為共和黨要逐漸轉向代表勞工階級選民。包括巴農在內的川普盟友還曾討論對年收入300萬元或500萬元以上民眾，再設立稅率更高的報稅級距。