WSJ曝川普無意撤換鮑爾內幕：怕市場動盪、訴訟棘手

川普總統（左）22日改口說不會炒掉聯準會主席鮑爾（右），媒體分析內幕稱，主要來自市場的壓力，讓川普轉向。（路透）

川普 總統原本揚言要開除聯準會 主席鮑爾 (Jerome Powell)，為何本周突然改口？華爾街日報(WSJ)23日獨家報導，白宮律師團研議如何讓鮑爾走人的法律選項，但政府高層官員卻對川普提出警告說，鮑爾被炒魷魚恐將引發市場震盪。

消息人士指出，白宮內部某些資深官員對於川普過去一周以來公開抨擊鮑爾、並稱要開除鮑爾的言論深為憂心，白宮律師團私下評估的法律選項，則包括是否有任何「正當理由」(cause)可以將鮑爾革職。

然而，川普本周稍早卻對資深幕僚說不會逼退鮑爾，改口原因則是財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)對川普曉以大義，分析開除鮑爾可能導致市場陷入嚴重混亂、面臨棘手的訴訟挑戰。知情人士說，盧特尼克對川普說，即使讓鮑爾走人，利率基本上並不會有任何變化，因為聯準會理事會成員對於貨幣政策的看法，與鮑爾立場大致相同。

川普21日痛批鮑爾是個「大輸家」(major loser)，美股全面走跌。到了22日下午，川普則改口說無意撤換聯準會主席，相關傳言都是媒體斷章取義。川普表態之後，股指期貨一夜之間大幅上漲，23日開盤後市場止跌回升。

川普再度執政，承諾要以簡單粗暴、民眾可能承受痛苦的手段重整全球經濟，但大破大立的貿易措施與經濟行動卻引起市場震盪，後來川普也做出某些讓步及調整。除了收回讓市場驚嚇不已的撤換鮑爾威脅之外，川普22日透露願意對中國降低關稅。

華爾街日報分析，川普暫停關稅90天之後，如今又做出兩項退讓。雖然川普聲稱對於股市起伏不太在意，事實上川普與幕僚都密切關注華爾街及大型企業對政府重大政策的反應。一名資深官員便說，川普一直都在注意市場動態。

根據聯邦法律，聯準會主席只能因為「正當理由」遭到撤換，也就是出現嚴重不當行為或不能視事，政策意見相左無法構成開除原因。鮑爾任期到2026年5月。