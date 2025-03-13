關稅一日數變 川普稱凸顯「彈性」：代表我有權調整
川普總統12日表示，關稅常改並非不一致，而是凸顯其「彈性」，且「我有權調整」；被記者追問川普的關稅政策朝令夕改，白宮貿易與製造業資深顧問納瓦羅(Peter Navarro)動怒要提問記者「停止胡說八道」。
川普12日駁斥他揚言加徵關稅後，接著予以豁免或取消，稱這並非前後矛盾或朝令夕改，而是相關政策具備「彈性」，儘管這讓金融市場感到不安。
川普在橢圓形辦公室對記者說：「沒有不一致，我有權調整。」
國會山莊報報導，川普回顧他決定在美國三大車廠福特(Ford)、通用汽車(GM)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)表達擔憂後，豁免墨西哥和加拿大的汽車零件關稅一個月。
川普說：「我不是一昧地說『我不會拖延』，這叫彈性，而非不一致。」
川普接著說：「我永遠都有彈性，但我們一旦開始課徵，彈性就會非常小。」
川普補充說道，「4月2日對美國而言將是個非常重要的日子」；這是他稱美國將對所有對美國商品徵收關稅的國家，開徵對等關稅的日期。
川普的關稅政策在他就任頭幾周變化多端，這種不可預測性引起交易員的擔憂，並導致本周股市低迷。
川普2月初威脅要對墨西哥、加拿大和中國加徵關稅，後來這些關稅對中國進口商品生效，但對加、墨延遲一個月。
延遲關稅原定3月初生效，但川普近期宣布豁免他於2020年簽署的美墨加協定(USMCA)涵蓋的汽車零件及商品。
川普本周對鋼鐵和鋁廣徵關稅，並揚言對加拿大進口商品加倍徵稅，但在安大略省政府放棄對向美國三個州出口的電力徵收附加費後，取消這項決定。
另外，在川普政府內強力支持關稅的白宮貿易和製造業資深顧問納瓦羅(Peter Navarro)，11日在取消對加拿大的鋼鐵和鋁徵收50%關稅之後受訪；有記者提問川普的關稅政策經常改變，納瓦羅逐漸沉下臉來，接著雙方發生爭執，納瓦羅要記者「停止胡說八道」(stop that crap)。
納瓦羅回答英國天空新聞台(Sky News UK)的記者說：「川普正在進行戰略性談判，別再說玩弄措辭，好嗎？停止胡說八道。」
該名記者追問：「但他似乎一直改變主意。」
納瓦羅回答：「停止胡說八道！那是一堆廢話。」
納瓦羅試圖無視這名記者，但此人提到川普在關稅問題上「每天都在改變主意」是個「事實」。
納瓦羅重申，「這是一場談判，我的朋友」；接著雙方開始鬥嘴，記者問：「沒錯，所以他不是故意的？都是談判的一環？它嚴重傷害股市。」
納瓦羅堅稱：「這沒有造成破壞。」
記者說：「嗯，有，股市下跌。」
其他媒體記者開始高聲提問，納瓦羅要求大家「冷靜」、「停止」，接著警告所有在場記者注意禮貌，才有機會提問。
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