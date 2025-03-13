加拿大人被川普激怒了 飛美機票預訂下降20%

川普 重返白宮以來的言行，無論是開徵關稅還是高談併吞加拿大 ，都激怒加拿大人；不少遊客決定用行動來回應，根據航空票務數據公司Forward Keys數據，從加拿大飛往美國的新機票預訂量，自2月1日以來，與去年同期相比下降了約20%。

聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)11日表示，由於來自加拿大的入境客量大幅下滑，公司已經因應調整運力。

34歲來自溫哥華的艾莉森(Allyson C.)就表示：「我們基本上對去美國失去了興趣。」

這情況讓美國旅遊業深感擔憂。美國旅遊協會(U.S. Travel Association)執行長弗里曼(Geoff Freeman)受訪時指出，目前來美旅遊的加拿大人數，仍僅有新冠肺炎疫情前水準的90%。

加拿大可以說是居民到美國最頻繁的國家，2024年加拿大赴美遊客數量就高達2040萬人次。弗里曼指出，加拿大遊客的度假花費也比美國國內遊客高出三倍。

提供滑雪和前往阿拉斯加遊輪的華盛頓州邊境 沿海城市貝靈漢(Bellingham)，就看到2月2日到3月1日期間的周六晚間飯店訂房量下滑了10.8%；根據分析公司CoStar，紐約尼加拉大瀑布(Niagara Falls)的預訂量在同一時期也下降了8.1%。

CoStar美國飯店業總監弗萊塔(Jan Freitag)表示，天氣和匯率也影響了2024年的跨境旅行，但「今年與以往的不同之處在於，政府的言論讓許多加拿大人在跨境旅行前三思而後行。」

川普政府將自4月11日起，要求所有在美國停留超過30天的14歲以上外國人進行登記並提交指紋，通常可以無需簽證訪問美國長達六個月的加拿大人也不例外。

推廣自然旅遊目的地的「千島國際旅遊委員會」(1000 Islands International Tourism Council)會長弗拉姆(Fram)也指出，川普對加拿大持續貶低的言行，已經產生負面影響。

「每次我們加上限制，讓過境變得困難或讓人不想跨境，都會產生持久的影響，」弗拉姆指出，「想要恢復到之前的情況，將會是個巨大挑戰。」