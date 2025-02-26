工作績效回報不如預期 馬斯克再施壓聯邦雇員

一群被馬斯克政府效率部解雇的聯邦員工，25日到國會向兩黨議員陳情。史密斯原服務於森林管理局，她向議員陳情時聲淚俱下。（歐新社）

因為回應不如預期，政府效率部(DOGE)主管馬斯克 再度要求聯邦雇員以電郵報告一周工作業績；白宮 表示，上百萬聯邦雇員已回覆；人事管理局(OPM)原本告知部會局處首長，可自行決定要不要屬下回覆，但接下來又改弦易轍，認為最好回覆；另外白宮宣布由艾咪‧格里森(Amy Gleason)出任政府效率部臨時部長。

美聯社25日報導，OPM代理局長艾澤爾(Charles Ezell)24日原本告知各部會局處首長，他們所屬員工沒必要遵循馬斯克的要求，但同一日稍晚，OPM又寄出另項備忘錄，指出類似的要求可能進行下去，員工若不遵循可能遭到制裁。

川普總統25日由橢圓形辦公室表示，要求聯邦雇員自行呈報完成的五件工作內容「有些自願性質，但你若不回覆，我想你會被解雇」。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，100多萬聯邦雇員已按馬斯克要求去做。按聯邦統計數字，聯邦雇員數目在240萬人，若按李維特所述，回應人數不到一半。

李維特表示，要聯邦雇員呈報工作成果的點子，直接來自馬斯克，他用類似的管理技巧於自己公司員工；但李維持指出，政府「以單一、團結的團隊來做事」。

馬斯克繼續在X平台就此事施壓，另批評政府裡作梗的人；他發文說，電子郵件要求的事很容易解決，要通過測試，只需要打些字，然後點選送出就行，但還是有那麼多人連這麼簡單的測試都辦不到，有些案例還是他們的上司叫他們不要做的。

新聞指華府 地區失業數字上升，馬斯克稱許而分享新聞說，「華府沼淖真的抽乾之中」。

白宮25日另公布DOGE的臨時部長人選，由格里森出任；白宮官員證實格里森以臨時主管職能出掌該部；格里森原為美國數位服務委員會(U.S. Digital Service)員工，該委員會經川普以行政命令改組為DOGE。