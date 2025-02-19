川普、馬斯克首次連袂福斯受訪 控遭主流媒體「離間」

川普總統（左）與科技富豪馬斯克（右）一起上福斯新聞受訪，以示兩人之間的信任。（路透）

川普 總統和特別政府雇員馬斯克 (Elon Musk)首次連袂受訪的內容18日晚在福斯新聞(Fox News)播出，馬斯克坦言以往受左派人士追捧，但現在無法好好與盲目反川的對象談論川普；川普則表示，主流媒體企圖離間他和馬斯克，但手段並不高明。

福斯報導，川普與馬斯克上周首度在白宮 共同接受福斯主播漢尼提(Sean Hannity)專訪，訪談內容美東18日晚間9時播出。

節目開播與截稿前預告的內容顯示，馬斯克受訪期間提及，他「曾受左派人士崇拜」，但在去年11月大選投票前一、兩個月出席朋友的晚宴時，才意識到「盲目的反川普症候群」(Trump Derangement Syndrome)真實存在。

馬斯克說：「我碰巧提到川普的名字，而他們就像頸靜脈被含有(中樞神經興奮劑)甲基安非他命和狂犬病的飛鏢射中一樣。」

反對川普和馬斯克的民眾高舉手牌，怒批川馬是暴政。（美聯社）

馬斯克接著模仿該活動與會人士的瘋癲模樣，質疑他們為何不能正常對話，「完全喪失理性」。

馬斯克和川普此次受訪，談論川普第二任期就任100天、政府效率部(DOGE)任務等。

馬斯克與川普上周在橢圓形辦公室舉行記者會，回答記者關於DOGE這個非官方政府機構在川普政府中的角色，及其旨在減少聯邦層級「浪費、詐欺和濫用」的計畫。

DOGE近幾周大刀砍向美國國際開發署(USAID)、聯邦衛生及公共服務部(HHS)和教育部。

川普表示，他已指示馬斯克調查國防部，該機構多年來未通過審計。

另據國會山莊報報導，川普和馬斯克一致認為，主流媒體試圖對他們挑撥離間，阻礙聯邦政府議程。

漢尼提舉例，紐約時報、華盛頓郵報等主流媒體「把他們手上所有的一切都丟向你」。

川普答道：「沒錯。」

漢尼提說：「他們想要你們分開，希望你們相互憎恨。」

川普認同說道：「哦，我常看到。他們試過了，(眼見行不通)便罷手。他們有許多不同的東西，包括仇恨。」

川普回想說道，馬斯克最近看到媒體報導關於他改革聯邦政府的新聞後，打電話到白宮。

川普說：「他(馬斯克)說，『你知道嗎？他們試圖分化我們。』我說，『當然。你知道他們說，我們有突發新聞：川普把總統職權讓給馬斯克』。」