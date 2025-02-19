我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

達美航空翻覆80人全部奇蹟生還 3關鍵原因

川普、馬斯克首次連袂福斯受訪 控遭主流媒體「離間」

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（左）與科技富豪馬斯克（右）一起上福斯新聞受訪，以示兩人之間的信任。（路透）
川普總統（左）與科技富豪馬斯克（右）一起上福斯新聞受訪，以示兩人之間的信任。（路透）

川普總統和特別政府雇員馬斯克(Elon Musk)首次連袂受訪的內容18日晚在福斯新聞(Fox News)播出，馬斯克坦言以往受左派人士追捧，但現在無法好好與盲目反川的對象談論川普；川普則表示，主流媒體企圖離間他和馬斯克，但手段並不高明。

福斯報導，川普與馬斯克上周首度在白宮共同接受福斯主播漢尼提(Sean Hannity)專訪，訪談內容美東18日晚間9時播出。

節目開播與截稿前預告的內容顯示，馬斯克受訪期間提及，他「曾受左派人士崇拜」，但在去年11月大選投票前一、兩個月出席朋友的晚宴時，才意識到「盲目的反川普症候群」(Trump Derangement Syndrome)真實存在。

馬斯克說：「我碰巧提到川普的名字，而他們就像頸靜脈被含有(中樞神經興奮劑)甲基安非他命和狂犬病的飛鏢射中一樣。」

反對川普和馬斯克的民眾高舉手牌，怒批川馬是暴政。（美聯社）
反對川普和馬斯克的民眾高舉手牌，怒批川馬是暴政。（美聯社）

馬斯克接著模仿該活動與會人士的瘋癲模樣，質疑他們為何不能正常對話，「完全喪失理性」。

馬斯克和川普此次受訪，談論川普第二任期就任100天、政府效率部(DOGE)任務等。

馬斯克與川普上周在橢圓形辦公室舉行記者會，回答記者關於DOGE這個非官方政府機構在川普政府中的角色，及其旨在減少聯邦層級「浪費、詐欺和濫用」的計畫。

DOGE近幾周大刀砍向美國國際開發署(USAID)、聯邦衛生及公共服務部(HHS)和教育部。

川普表示，他已指示馬斯克調查國防部，該機構多年來未通過審計。

另據國會山莊報報導，川普和馬斯克一致認為，主流媒體試圖對他們挑撥離間，阻礙聯邦政府議程。

漢尼提舉例，紐約時報、華盛頓郵報等主流媒體「把他們手上所有的一切都丟向你」。

川普答道：「沒錯。」

漢尼提說：「他們想要你們分開，希望你們相互憎恨。」

川普認同說道：「哦，我常看到。他們試過了，(眼見行不通)便罷手。他們有許多不同的東西，包括仇恨。」

川普回想說道，馬斯克最近看到媒體報導關於他改革聯邦政府的新聞後，打電話到白宮。

川普說：「他(馬斯克)說，『你知道嗎？他們試圖分化我們。』我說，『當然。你知道他們說，我們有突發新聞：川普把總統職權讓給馬斯克』。」

川普嘲諷道：「我接著說，『如此明顯，他們太爛了吧！我以為他們很內行。』他們其實不太擅長，他們若是很行，我永遠不會當上總統，因為我認為，歷史上沒有人比我的負面報導還多。」

馬斯克接連對各聯邦機關出手，搞得人人自危，反馬人士指他是納粹。（美聯社）
馬斯克接連對各聯邦機關出手，搞得人人自危，反馬人士指他是納粹。（美聯社）

川普 馬斯克 白宮

上一則

共和黨減支 擬砍白卡數十億元醫療經費

下一則

美俄高層協商停戰結束 川普反控烏克蘭先向俄開戰

延伸閱讀

美威逼、陸利誘 莫忘台灣優先

美威逼、陸利誘 莫忘台灣優先
傳美俄提3階段和平計畫 川普稱可能月底見普亭

傳美俄提3階段和平計畫 川普稱可能月底見普亭
擬向半導體徵收關稅 川普：可能比25%更高

擬向半導體徵收關稅 川普：可能比25%更高
真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光
2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她