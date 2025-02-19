我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

達美航空翻覆80人全部奇蹟生還 3關鍵原因

馬斯克領導政府效率部？白宮否認：只是總統高級顧問、無實權

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

川普總統公布新內閣團隊時曾說，政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)由科技富豪馬斯克(Elon Musk)與印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同率領，但拉馬斯瓦米上個月決定離開。白宮行政辦公室(White House Office of Administration)主任費雪(Joshua Fisher)17日晚間向法院遞交未宣誓陳述(declaration)則指出，政府效率部並不是由馬斯克掌管，馬斯克不是政府效率部雇員，他是總統高級顧問，也無任何政府決策的實質權力。

川普上台首日發布命令成立政府效率部，命令條文並未透露誰是政府效率部「主管官員」(administrator)。政府效率部不是內閣部會，而是為總統提供建議的諮詢機構。

馬斯克與政府效率部推動政府縮編行動、裁撤數以萬計聯邦人員，結果遭到多名民主黨檢察長提告，要求法院阻止馬斯克與政府效率部進入政府系統，因為馬斯克擁有「幾乎不受制衡的權力」，明顯違憲。

費雪17日晚間向華府特區聯邦區域法院法官裘特康(Tanya S. Chutkan)遞交未宣誓陳述辯稱：「馬斯克並不是政府效率部的主管官員」 ，並透露馬斯克的職稱是「總統高級顧問」。費雪進一步說明，馬斯克是白宮辦公室雇員，不是政府效率部雇員。

對於媒體詢問政府效率部主管官員是誰，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)18日在記者會上拒絕評論。她說，裁員是由各個聯邦機關首長決定，馬斯克就像聯邦部門所有人一樣，都是直接在川普手下工作。

不過，李維特相隔幾分鐘之前接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，馬斯克獲得授權，代表總統掌理政府效率部事宜。

17日聽證會上，裘特康對司法部律師聲稱馬斯克並無實權的說法表示懷疑。裘特康當庭說道：「我覺得你講得太牽強了，我無法茍同。」

紐約時報報導，馬斯克心腹戴維斯(Steve Davis)可能出任政府效率部主管官員。

馬斯克 白宮 川普

上一則

「寄生的非法移民」班農再轟馬斯克：對美國進行怪異實驗

下一則

共和黨減支 擬砍白卡數十億元醫療經費

延伸閱讀

擬向半導體徵收關稅 川普：可能比25%更高

擬向半導體徵收關稅 川普：可能比25%更高
真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統

真有150歲領社安金？或因馬斯克手下不熟社安局系統
白宮：馬斯克非政府效率部正式雇員 無做政府決定職權

白宮：馬斯克非政府效率部正式雇員 無做政府決定職權
黃金儲備有沒有被偷？馬斯克示意DOGE可能調查諾克斯堡

黃金儲備有沒有被偷？馬斯克示意DOGE可能調查諾克斯堡

熱門新聞

馬斯克貼文批社安局的僵屍檔案，其中超過百歲的人瑞近2000萬人，年齡最長者已360歲。(路透)

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

2025-02-18 04:47
川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國國際開發署(USAID)被揭向芝麻街工作室撥款2000萬元，在伊拉克創建當地版本的芝麻街，號稱「促進不同種族、宗教、教派間的包容、尊重和理解」。(路透)

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

2025-02-16 09:01
被川普提名的小型企業署署長羅夫勒，她上任後首要工作可能就是精簡人事。（路透）

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

2025-02-14 05:18
川普本週簽署行政命令指示聯邦機構「不再提供紙吸管」。(美聯社)

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

2025-02-14 21:45

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光
2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她