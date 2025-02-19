馬斯克領導政府效率部？白宮否認：只是總統高級顧問、無實權

川普 總統公布新內閣團隊時曾說，政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)由科技富豪馬斯克 (Elon Musk)與印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同率領，但拉馬斯瓦米上個月決定離開。白宮 行政辦公室(White House Office of Administration)主任費雪(Joshua Fisher)17日晚間向法院遞交未宣誓陳述(declaration)則指出，政府效率部並不是由馬斯克掌管，馬斯克不是政府效率部雇員，他是總統高級顧問，也無任何政府決策的實質權力。

川普上台首日發布命令成立政府效率部，命令條文並未透露誰是政府效率部「主管官員」(administrator)。政府效率部不是內閣部會，而是為總統提供建議的諮詢機構。

馬斯克與政府效率部推動政府縮編行動、裁撤數以萬計聯邦人員，結果遭到多名民主黨檢察長提告，要求法院阻止馬斯克與政府效率部進入政府系統，因為馬斯克擁有「幾乎不受制衡的權力」，明顯違憲。

費雪17日晚間向華府特區聯邦區域法院法官裘特康(Tanya S. Chutkan)遞交未宣誓陳述辯稱：「馬斯克並不是政府效率部的主管官員」 ，並透露馬斯克的職稱是「總統高級顧問」。費雪進一步說明，馬斯克是白宮辦公室雇員，不是政府效率部雇員。

對於媒體詢問政府效率部主管官員是誰，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)18日在記者會上拒絕評論。她說，裁員是由各個聯邦機關首長決定，馬斯克就像聯邦部門所有人一樣，都是直接在川普手下工作。

不過，李維特相隔幾分鐘之前接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，馬斯克獲得授權，代表總統掌理政府效率部事宜。

17日聽證會上，裘特康對司法部律師聲稱馬斯克並無實權的說法表示懷疑。裘特康當庭說道：「我覺得你講得太牽強了，我無法茍同。」

紐約時報報導，馬斯克心腹戴維斯(Steve Davis)可能出任政府效率部主管官員。