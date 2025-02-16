積案逾370萬件下… 川普政府解雇20名移民法官

盡管移民法庭積壓超過370萬起案件，川普政府近日仍炒掉20名聯邦移民法庭法官。圖為移民在邁阿密的移民法庭等待面談。(美聯社)

川普 政府大舉裁減聯邦機構人員步伐未停，在聯邦政府 架構「大瘦身」的同時，司法人員也難倖免，已先後有20名聯邦移民法庭法官被炒。

代表聯邦政府雇員的國際專業技術工程師聯盟(International Federation of Professional & Technical Engineers)主席比格斯(Matthew Biggs)15日表示，有13名尚未正式宣誓就職的移民法官及五名助理首席移民法官，在未經通知下就被解雇。上周已有另外兩名法官在類似情況下被炒。

川普政府13日下令各聯邦機構，解雇幾乎所有尚未獲公務員保護的試用期員工，因此仍未宣誓的法官也在此之列。

比格斯形容這是無理解雇，目前尚不清楚他們的職缺是否有人接替。他也不知道解雇移民法官，是否川普政府要傳達有關移民政策的訊息。

司法部移民審查執行辦公室負責監督移民法庭事務以及管理約700名移民法官，對於本次解雇之事暫時未有回應。

川普早前已對移民審查執行辦公室開刀，撤換了五名最高層官員，包括辧公室的華裔代理主任鄭美美(Mary Cheng)、一度接替代理主任兼前上訴移民法官歐文(Sirce Owen)等。鄭美美是於2009年加入移民審查執行辦公室，2022年出任辦公室副主任，2024年3月起擔任代理主任。

根據雪城大學(Syracuse University)數據，移民法庭積壓了超過370萬起案件，由於裁決庇護案件需要數年時間，明顯拖延了審批時間。川普首任政府期間已向移民法官施壓，要求加快審理案件，但各方都認為必須增加法官及相關人員配合。

這次解雇行動涉及川普兩項首要任務：大規模驅逐非法移民 出境以及縮減聯邦政府規模，但明顯說明在大規模驅逐行動的同時，也會精簡法官人手。

司法部早前已暫停對一些協助非法移民的非政府組織提供資金，這些組織主要是向面臨被驅逐的人提供資訊及指導。