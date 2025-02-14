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大法官擬推翻判例 讓川普能開除任何官員

記者顏伶如／綜合報導
川普總統就任後大砍聯邦機構主管，使得總統權力限制受到各界關注，案件可能打到最高法院。圖為最高法院首席大法官羅伯茲(前排右起)、卡瓦諾、湯瑪斯及薩多馬友(二排右)。(路透)
川普總統就任後大砍聯邦機構主管，使得總統權力限制受到各界關注，案件可能打到最高法院。圖為最高法院首席大法官羅伯茲(前排右起)、卡瓦諾、湯瑪斯及薩多馬友(二排右)。(路透)

全國勞工關係委員會(National Labor Relations Board，NLRB)為聯邦獨立機構，但負責職場民權法規案件的高層主管，在川普總統上台後遭到開除。有線電視新聞網(CNN)分析，川普整頓全國勞工關係委員會人事將讓最高法院近百年歷史的重大判例「漢弗萊遺囑執行人訴美國案」(Humphrey's Executor v. US)面臨挑戰。

全國勞工關係局(NLRB)為聯邦獨立機構。(美聯社)
全國勞工關係局(NLRB)為聯邦獨立機構。(美聯社)

最高法院在1935年的「漢弗萊遺囑執行人訴美國案」裁決中寫道，行使準立法職權及準司法職權的政府官員均受國會保護，總統不能任意解職。總統必須向國會提出瀆職等證據，才能開除全國勞工關係委員會主管官員。

CNN報導，除了全國勞工關係委員會官員之外，日前負責聯邦員工「吹哨者」案件的聯邦高層官員也被川普炒魷魚，但遭川普鎖定開除的官員其實獲得聯邦法律保障，不能被白宮無故開除。

報導指出，許多保守派人士，甚至某些最高法院大法官，對於總統不能隨心所欲開除行政部門任何官員，早就感到極為不滿；這波聯邦官員遭到川普開除的事件，幾乎可以確定官司纏訟結果，最後將交由最高法院裁決，如果最高法院推翻「漢弗萊遺囑執行人訴美國案」，總統將獲得龐大權力，負責反托拉斯法、上市公司申報要求等事務的聯邦官員，總統都能任意解職。

Crowell & Moring律師事務所行政法訴訟小組召集人沃爾夫(Dan Wolff)說：「未來四年裡，我覺得漢弗萊遺囑執行人訴美國案恐將步入墳場。」沃爾夫表示，其實多數大法官早就等著只要有適當案件，就要趁機推翻漢弗萊案判例。

司法部代理訟務次長(Solicitor General)哈里斯(Sarah Harris)12日致函參議院司法委員會(Senate Judiciary Committee)民主黨籍資深成員、伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)指出，司法部計畫呼籲最高法院推翻1935年裁決。

哈里斯在信中寫道，對於聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)、全國勞工關係委員會、消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，CPSC)官員遭到開除等案件，訟務次長辦公室將不再援引「漢弗萊遺囑執行人訴美國案」做為官員職位獲得保障的法律根據。

勞工 川普 司法部

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