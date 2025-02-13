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NASA數百員工被資遣…川普政府拋優離方案 約7.5萬聯邦員工點頭

中央社／華盛頓12日即時報導
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美國總統川普計畫削減230萬名聯邦政府員工。（美聯社）
美國總統川普計畫削減230萬名聯邦政府員工。（美聯社）

美國總統川普計畫削減230萬名聯邦政府員工，美國人事管理局表示，約有7萬5000人已接受政府提出的優離計畫；國家航空暨太空總署（NASA）則有數百人接受資遣。

美國政府人事管理局（Office of Personnel Management, OPM）發言人說，約有7萬5000名聯邦員工已經接受川普政府的優離方案。

這項方案是川普為削減而採取的眾多措施之一，他先前曾猛烈抨擊這些人員不僅效率低落，對他本人也存有偏見。

川普已下令政府機構為大規模裁員做準備，其中有幾個機構已開始解僱一些未具完全工作保障的新進人員。

消息人士說，相關官員已被告知，部分機構的裁員比率將高達70%。

這項方案承諾支付這些員工正常薪資和福利到10月，期間無需工作，但這可能並非完全不會改變。目前的預算支出法將於3月14日到期，無法保證在這之後仍可繼續支付。

工會先前敦促會員不要接受這項優離方案，並且警告說，不能相信川普會履行相關計畫。

美國國家航空暨太空總署（NASA）代理署長裴卓（Janet Petro）13日表示，馬斯克（Elon Musk）領軍的政府效率部打算審查NASA的支出情形。

當被問及有多少NASA員工接受川普政府的優離方案時，裴卓說，有「數百人」。

川普政府的一小部分官員已經開始審查NASA各種科學與太空任務計畫，這些計畫占NASA年度預算約240億美元；裴卓負責執行川普有關削減政府多元計畫的一連串行政命令。

川普 NASA 太空

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