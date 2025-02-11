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馬斯克轟FEMA付高級酒店5900萬安置無證客 國安部長挺裁撤

編譯盧炯燊／綜合報導
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主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)
主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)

川普政府主管政府效率部(DOGE)的馬斯克關閉美國開發署(USAID) 後，下一個整頓的聯邦機構已見端倪，或者會是隸屬國土安全部(DHS)轄下的聯邦急難管理局(FEMA)。

馬斯克10日表示，DOGE團隊發現FEMA上星期向紐約市豪華酒店支付了5900萬元，用於安置非法移民，現已要求FEMA採取行動追回這筆款項。FEMA代理局長漢彌頓(Cameron Hamilton)已立即表示正在追查中。

他在其營運的X平台貼文指出，「發放這筆款項不僅違反法律，還嚴重違抗了總統的行政命令」，「這筆資金本應用於美國災難救援，卻被用來給非法移民入住高檔酒店！」

目前還不知道FEMA能否追討回這筆款項，即使能夠也未必可以全數討回，無論如何該局都可能會成為DOGE的「開刀」對象。

但是紐約郵報報導，紐約市政府解釋說，5900萬元中，只有1900萬元是用來支付安置非法移民的酒店，剩下的錢用來支付其他服務費用，而且這筆錢去年就規畫要送過來。

拜登任內的聯邦政府，已因花費救援資金租用酒店安置非法移民，而非用於逮捕及驅逐出境而遭到強烈抨擊。更有甚者，拜登也撥款為非法移民提供不少被視為奢侈援助，包括提供手機。

由於FEMA或將成為下一個被裁撤機構，有人擔心若它遭撤銷，一旦美國民眾在面對緊急情況及自然災害時，可能無法獲得必要的政府援助。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)已表態支持裁撤這機構。她9日在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表明，若總統尋求她意見時，她會在「在現有的體制內廢除FEMA」。

諾姆說，「我們仍需要資源、資金及財政上，協助遭受颶風海倫、加州山火等受災民眾，但關鍵是要讓地方官員主導作出部署，這樣才能提高效率」，直言「不需要這種官僚機構」。

川普其實早已加速推進FEMA改革進程，他上月指該機構存在「嚴重政治偏見」，簽署行政命令成立專門審查委員會，委員會將在90天內召開首次會議，並須在會後180天內提交調查報告。

他早前視察颶風海倫災區期間﹕與災後四個月仍無棲身之所的災民會面，狠批FEMA工作效率低落，必須徹底改革。

主導聯邦政政府效率部的馬斯克(圖)10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐...
主導聯邦政政府效率部的馬斯克(圖)10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店的經費。(美聯社)

非法移民 拜登 紐約市

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