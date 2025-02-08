任命案生變？FBI局長人選遭爆「與中俄金錢往來」

總統川普提名的聯邦調查局（FBI）局長人選巴特爾的民間工作資歷，正被倫理專家與民主黨用放大鏡檢視，質疑他與中俄有金錢往來，很可能與領導FBI的使命產生利益衝突。（美聯社）

美國總統川普 提名的聯邦調查局（FBI ）局長人選巴特爾（Kash Patel）正等待參議院確認他的人事任命案。他的民間工作資歷正被倫理專家與民主黨 用放大鏡檢視，質疑他與中俄有金錢往來，很可能與領導FBI的使命產生利益衝突。

司法界出身的巴特爾原本只是國會幕僚，財力並不雄厚，但在FBI調查川普2016年「通俄門」時期開始替川普辯護，因而受賞識。2020年進入川普圈子後，巴特爾的口袋無疑進帳不少，靠著出書、頻頻上媒體炮轟政府打開知名度，獲得顧問合約、企業董事會席位，成為炙手可熱的「讓美國再次偉大」（MAGA）評論員。

美聯社分析巴特爾上周披露的財務資料，他的淨資產因此暴增至最高1500萬美元。

華郵報導，巴特爾去年從一家由俄羅斯籍、同時擁有美國公民身份人士所擁有的電影公司獲得2.5萬美元報酬。該公司製作的節目推廣「深層政府」（deep state）陰謀論，並宣揚克里姆林宮支持的反西方觀點。

巴特爾被該片列為執行製片人，在片中他猛烈抨擊FBI是「腐敗」組織，稱它一直「受民主黨資助」，需要大幅改革。他甚至表示應該關閉FBI總部，隔天改建成「深層政府」博物館，稱「FBI在華府只需50人就能運作」。

財務資料還顯示，巴特爾去年4月被Elite Depot聘為顧問，該公司是中國快時尚公司希音（SHEIN）的母企業。這項合作於上個月結束，巴特爾獲得該公司價值100萬至500萬美元之間的未歸屬股票（unvested stock），將在未來一年內到期。巴特爾表示，他不會處分這些股票，因為他認為新職位與該公司產生關聯的可能性「極低」。

諷刺的是，FBI曾指出，中國長期以來一直從事大規模且多層面的間諜與影響行動，這些行動不僅依賴傳統間諜和駭客，還涉及在中國設立的企業。

參議院司法委員會原定本周對巴特爾的提名案投票，但由於民主黨成員反對，投票已延至下周。該委員會民主黨領袖、伊利諾州參議員德賓（Dick Durbin）表示，委員會應該要求巴特爾回來接受進一步質詢。