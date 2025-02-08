我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S骨灰採「樹葬」 不立墓碑、不記亡者姓名

剛離日…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

下場總統大選前哨戰？川普裁聯邦雇員 影響維州州長選舉

編譯江昱蓁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
維吉尼亞州副州長厄爾─希爾斯有意角逐今年州長選舉，能否贏得獨立選民成為勝選關鍵。圖為其出席先前川普的選舉造勢活動。(路透)
維吉尼亞州副州長厄爾─希爾斯有意角逐今年州長選舉，能否贏得獨立選民成為勝選關鍵。圖為其出席先前川普的選舉造勢活動。(路透)

據路透8日報導，美國總統川普正積極推動裁減聯邦雇員人數，可能對2025年11月登場的維吉尼亞州州長選舉產生影響。維吉尼亞州與新澤西州州長選舉將於2025年登場，這兩場選舉往往被視為觀察選民在下次總統大選態度的早期指標，隨著選舉進程推進，勢必引起更多關注。

報導指出，由於約有14.5萬名聯邦雇員與無數承包商設籍在維吉尼亞州，川普對聯邦政府祭出雷厲風行的改革手腕，恐在該州產生深遠的影響。

美國政府雇員聯合會（AFGE）古柏（Kevin Cooper）在聲明表示，「全國各地的政府雇員都在苦撐。這些人是敬業的公職人員，卻面臨失業危機，我相信他們會關注即將到來的選舉，看誰能為他們發聲，願意支持雇員與工會議題」。

維吉尼亞州將成為檢驗古柏言論的試金石。目前民主黨籍聯邦眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger）與共和黨籍的副州長厄爾─希爾斯（Winsome Earle-Sears）為這場選舉的主要競爭者，初選將於６月登場。

厄爾─希爾斯表示，納稅人不希望政府花錢超過所需，川普所為毫不為奇。「總統當選時就完全說明要做甚麼事，他沒有對任何人隱瞞」。

她還表示支持川普對聯邦開銷的審查。「如果我理解的沒錯，總統是進行評估，看看誰在做甚麼事，如何做，在哪做，該怎麼做，是否符合法律，我們能否省點錢」。

民主黨人則認為，川普在歷次總統大選中從未拿下維吉尼亞州。自1977年以來，每次新總統當選，維吉尼亞州就會在次年選出對立黨派的州長。

斯潘柏格也說，川普對聯邦雇員心存蔑視，這對全州帶來損失。「我不只傾聽了來自維吉尼亞州雇員的聲音，他們擔心生計與照養家庭的能力；我還聽到來自商界領袖、承包商及小企業的聲音，他們非常憂心這些攻擊（指川普裁員）影響我們聯邦經濟穩定」。

美國喬治梅森大學（George Mason University）羅澤爾教授表示，這場選舉關鍵在於共和黨能否和獨立選民建立關係，厄爾─希爾斯需要贏得不完全支持川普理念的選民。

他解釋，「厄爾─希爾斯面臨一項艱難的平衡選擇；共和黨基層希望她力挺總統，但搖擺選民希望她能展現獨立的一面。川普的讓美國再次偉大支持者在維吉尼亞州的人數，不足以勝選」。

民主黨已發布聲明施壓厄爾─希爾斯，要其與共和黨表態是否「支持川普片面扼殺維吉尼亞人的工作」。

厄爾─希爾斯稱，「沒人喜歡官僚─我們只是想把事情做好。遺憾的是，有時政府會擋到民眾（生計）」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

維吉尼亞州 川普 共和黨

上一則

美日元首望和平解決兩岸問題 挺台有意義參與國際組織

下一則

美加碼派兵赴美墨邊境 現役總額達3600人

延伸閱讀

意在激怒川普？時代雜誌封面刊登馬斯克坐白宮辦公桌

意在激怒川普？時代雜誌封面刊登馬斯克坐白宮辦公桌
稀土換援助？川普喊話烏國「平等回報」 德國總理轟：自私自利

稀土換援助？川普喊話烏國「平等回報」 德國總理轟：自私自利
川普又放話 下周將對多國開徵「對等關稅」

川普又放話 下周將對多國開徵「對等關稅」
去年給日相碰軟釘子 今川普政府轉迎石破與中國有關

去年給日相碰軟釘子 今川普政府轉迎石破與中國有關

熱門新聞

川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
華人赴美不想做餐館店員 過來人曝轉行經歷：很好賺

華人赴美不想做餐館店員 過來人曝轉行經歷：很好賺
蛇年4星座運勢起飛 金牛貴人運極旺、他可望晉升管理階級

蛇年4星座運勢起飛 金牛貴人運極旺、他可望晉升管理階級
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」