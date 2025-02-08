下場總統大選前哨戰？川普裁聯邦雇員 影響維州州長選舉

維吉尼亞州副州長厄爾─希爾斯有意角逐今年州長選舉，能否贏得獨立選民成為勝選關鍵。圖為其出席先前川普的選舉造勢活動。(路透)

據路透8日報導，美國總統川普 正積極推動裁減聯邦雇員人數，可能對2025年11月登場的維吉尼亞州 州長選舉產生影響。維吉尼亞州與新澤西州州長選舉將於2025年登場，這兩場選舉往往被視為觀察選民在下次總統大選態度的早期指標，隨著選舉進程推進，勢必引起更多關注。

報導指出，由於約有14.5萬名聯邦雇員與無數承包商設籍在維吉尼亞州，川普對聯邦政府祭出雷厲風行的改革手腕，恐在該州產生深遠的影響。

美國政府雇員聯合會（AFGE）古柏（Kevin Cooper）在聲明表示，「全國各地的政府雇員都在苦撐。這些人是敬業的公職人員，卻面臨失業危機，我相信他們會關注即將到來的選舉，看誰能為他們發聲，願意支持雇員與工會議題」。

維吉尼亞州將成為檢驗古柏言論的試金石。目前民主黨籍聯邦眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger）與共和黨 籍的副州長厄爾─希爾斯（Winsome Earle-Sears）為這場選舉的主要競爭者，初選將於６月登場。

厄爾─希爾斯表示，納稅人不希望政府花錢超過所需，川普所為毫不為奇。「總統當選時就完全說明要做甚麼事，他沒有對任何人隱瞞」。

她還表示支持川普對聯邦開銷的審查。「如果我理解的沒錯，總統是進行評估，看看誰在做甚麼事，如何做，在哪做，該怎麼做，是否符合法律，我們能否省點錢」。

民主黨人則認為，川普在歷次總統大選中從未拿下維吉尼亞州。自1977年以來，每次新總統當選，維吉尼亞州就會在次年選出對立黨派的州長。

斯潘柏格也說，川普對聯邦雇員心存蔑視，這對全州帶來損失。「我不只傾聽了來自維吉尼亞州雇員的聲音，他們擔心生計與照養家庭的能力；我還聽到來自商界領袖、承包商及小企業的聲音，他們非常憂心這些攻擊（指川普裁員）影響我們聯邦經濟穩定」。

美國喬治梅森大學（George Mason University）羅澤爾教授表示，這場選舉關鍵在於共和黨能否和獨立選民建立關係，厄爾─希爾斯需要贏得不完全支持川普理念的選民。

他解釋，「厄爾─希爾斯面臨一項艱難的平衡選擇；共和黨基層希望她力挺總統，但搖擺選民希望她能展現獨立的一面。川普的讓美國再次偉大支持者在維吉尼亞州的人數，不足以勝選」。

民主黨已發布聲明施壓厄爾─希爾斯，要其與共和黨表態是否「支持川普片面扼殺維吉尼亞人的工作」。

厄爾─希爾斯稱，「沒人喜歡官僚─我們只是想把事情做好。遺憾的是，有時政府會擋到民眾（生計）」。

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