意在激怒川普？時代雜誌封面刊登馬斯克坐白宮辦公桌

新一期時代雜誌用馬斯克坐在白宮橢圓形辦公室當成封面，指馬斯克正向華府開戰。(取自時代雜誌官網)

川普 總統賦予科技富豪馬斯克 及其「政府效率部」(DOGE)非凡的權力，讓他裁減聯邦政府機構及職員，近日引發反彈。而本期時代雜誌(Times)便將此事搬上封面，不過是以挑釁意味十足的方式：在大紅色的背景中，坐在白宮 橢圓形辦公室辦公桌後的不是川普而是馬斯克，此舉可能意在激怒川普。

有線電視新聞網(CNN)報導，這是馬斯克近幾個月來第二次出現在時代雜誌封面上，去年11月他曾以「平民」的身分登上封面，封面故事則將這位億萬富翁塑造為大選中川普的造王者(kingmaker)。這兩張封面都暗示馬斯克才是真正掌權的人，不過時代雜誌並未回應是否故意設計該封面來激怒川普的評論請求。

時代雜誌本期的封面故事深入探討馬斯克無情的改革行動，「數百萬政府職員任憑他擺布」。文章稱，「目前為止馬斯克似乎只對川普總統負責，川普全面授權他的競選金主，讓政府符合他的議程。」並稱時代雜誌訪問過DOGE其工作內容，但所有問題都被轉給白宮，而白宮拒絕發表評論。

川普7日也在白宮被問及該封面的問題，他停頓了一陣後未直接回答，而是開玩笑地說：「時代雜誌還活著？我都不知道。」事實上川普對於登上封面一事也充滿敬意，對川普來說它代表著權力和特權。川普兩次被評選為時代雜誌的年度人物，最近一次便是2024年，重返總統大位後也登上過該雜誌封面。

不過時代雜誌現在對馬斯克的操作與2017年前白宮資深顧問班農(Steve Bannon)的報導如出一轍。班農在川普第一任期與馬斯克一樣，在總統身邊舉足輕重，當時的報導形容班農才是坐在「堅毅桌」(Resolute desk)的人，時代雜誌也將班農稱為「偉大的操縱者」。從歷史上看，川普不喜歡被比下去，加上班農一連串明顯的怠慢讓人們認為川普識人不清，最終導致班農被打入冷宮。