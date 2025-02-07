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支持馬斯克影響政府？共和黨比率大減：他就像瓷器店裡的公牛

記者顏伶如／綜合報導
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根據經濟學人發布的最新民調，共和黨支持馬斯克的熱度已經退燒。馬斯克大刀砍向聯邦各部門，引起各方反彈，圖為民眾在勞工部前抗議馬斯克。（美聯社）
根據經濟學人發布的最新民調，共和黨支持馬斯克的熱度已經退燒。馬斯克大刀砍向聯邦各部門，引起各方反彈，圖為民眾在勞工部前抗議馬斯克。（美聯社）

經濟學人(The Economist)與民調機構YouGov本周公布最新聯合調查顯示，自從川普總統勝選以來的幾個月裡，支持科技富豪馬斯克(Elon Musk)在川普政府發揮大量影響力的共和黨員比率明顯減少。

統計顯示，2024年11月大選過後的幾天當中，經濟學人與YouGov聯合民調顯示，47%受訪共和黨員說希望馬斯克在川普政府發揮「很多」影響，29%受訪者說希望馬斯克只有「一些」影響，另外12%受訪者說希望馬斯克對川普政府「完全沒有」影響。

不過，5日公布最新調查則顯示，希望馬斯克在川普政府有「很多」影響的共和黨受訪者只有26%，43%受訪者希望馬斯克只有「一些」影響，另外17%受訪者認為馬斯克不應有任何影響。

在民主黨員及獨立選民受訪者當中，認為馬斯克應該在川普政府有「很多」影響的受訪者僅各占6%。

另一方面，民主黨陣營進行的民調發現，馬斯克並不受到民眾喜愛；馬斯克原以為自己的表現能獲得滿堂彩，實際上噓聲卻比掌聲還多。民主黨眾議員已經擬妥透過猛批馬斯克以贏回勞工階級支持的策略，包括對馬斯克政策究責、對馬斯克發出傳票、推動立法禁止馬斯克參與政府事務期間取得聯邦合約。

非營利民主黨側翼組織「眾院多數前進」(House Majority Forward)1月19日至25日在決戰選區針對1000名登記選民進行的內參民調顯示，馬斯克表現滿意度有43%，不滿意度卻有51%，42%受訪者表示喜歡馬斯克，但51%受訪者不喜歡。

共和黨俄亥俄州聯邦眾議員特納(Mike Turner)5日接受有線電視新聞網(CNN)專訪則說，馬斯克推動政策雖然行事魯莽，如同「瓷器店裡的公牛」(a bull in a china shop)，但行動都是合法的。

透納說，馬斯克與他掌理的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)手段粗糙卻沒有違法。

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