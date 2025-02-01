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權力擴大？馬斯克親信傳掌人資系統 取消人事局高官存取權限

編譯徐榆涵／即時報導
全球首富馬斯克安插在聯邦人事管理局(OPM)的親信，已經掌控涵蓋數百萬名聯邦公務員個資的電腦系統，並取消許多高階公務員進入該系統的權限。(路透)
全球首富馬斯克安插在聯邦人事管理局(OPM)的親信，已經掌控涵蓋數百萬名聯邦公務員個資的電腦系統，並取消許多高階公務員進入該系統的權限。(路透)

全球首富馬斯克執掌川普政府的「政府效率部」，矢言大規模改組聯邦政府。路透引述兩名官員指出，馬斯克安插在聯邦人事管理局(OPM)的親信，已經掌控涵蓋數百萬名聯邦公務員個資的電腦系統，並取消許多高階公務員進入該系統的權限。

報導指出，聯邦政府目前有220萬名文職人員，馬斯克已矢言大幅裁員。在川普1月20日就職當天，一個由現任與前任馬斯克員工組成的團隊就接管了聯邦人事管理局。

兩名官員匿名向路透透露，聯邦人事管理局的部分高階官員已被撤銷對該局部分資料系統的存取權限，其中包括名為「企業人力資源整合」(Enterprise Human Resources Integration)的龐大資料庫，其中涵蓋政府公務員的出生日期、社會安全號碼、評估報告、家庭住址、薪資等級及服務年資等資訊。

其中一名官員說：「我們完全無法掌握他們在電腦和資料系統上做了什麼，這種情況令人極為擔憂，因為缺乏監督，也造成網路安全與駭客攻擊風險。」

報導也指出，聯邦人事管理局已發出多項通知，鼓勵公務員接受補償方案離職，甚至建議他們利用這筆錢前往「夢想之地」度假。這項補償方案是8個月薪水。一名員工說：「這感覺像是一場惡意收購。」

一名該局員工表示，該局局長辦公室所在的五樓，原本是持有最高安全權限的人員才能進入的樓層。馬斯克的人馬進駐後，就在五樓放置沙發床，以便24小時工作。

此外，聯邦人事管理局的代理局長馬斯克將該機構的管理主任瑪拉格(Katie Malague)調離辦公室，安排她到另一個樓層。

密西根大學福特公共政策學院教授莫伊尼漢(Don Moynihan)表示，這讓「除了馬斯克核心圈子以外的人」都無法了解內部實情，令人擔憂國會也難以監督該局。這也反映出川普與馬斯克對聯邦官僚機構的態度。

馬斯克對此沒有回應。但馬斯克的助手可更動聯邦人事管理局的系統權限，顯示馬斯克對政府的廣泛影響力。華盛頓郵1月31日也報導，財政部最高階事務官勒布里克(David Lebryk)在與馬斯克的盟友發生衝突，即將離職，因為這些盟友要求取得財政部支付系統的存取權限。

馬斯克 川普 財政部

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