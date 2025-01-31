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小甘迺迪「反疫苗」 共和黨議員不滿 任命恐難過關

編譯盧炯燊／綜合報導
小甘迺迪在聽證會上，將自己對疫苗計畫不信任的態度暴露無遺。(美聯社)
小甘迺迪在聽證會上，將自己對疫苗計畫不信任的態度暴露無遺。(美聯社)

小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)30日出席第二場任命聽證會，即聯邦參院衛生委員會對他的衛生部長確認聽證會，他未能緩解關鍵共和黨人對他過去的反疫苗觀點的擔憂；民主黨人對他出任衛生部長基本持反對態度，因此他獲確認的前景不樂觀。

小甘迺迪在聽證會上多次表示，他並不「反對疫苗」而是支持接種疫苗，然而在多位參議員詰問下，他對疫苗計畫不信任的態度暴露無遺。

肝病醫生出身的路州共和黨籍聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)詢問，小甘迺迪是否會明確向家長保證B型肝炎及麻疹疫苗不會導致自閉症時，小甘迺迪未直接回答，只是說「若有數據我絕對會這樣做」。卡西迪對此大表不滿。

除了對小甘迺迪的反疫苗立場存疑外，參議員桑德斯(Bernie Sanders)等對他在針對疫苗製造商的訴訟裡，取得經濟利益表示擔憂，小甘迺迪去年就藉此獲得85萬元。

參議員桑德斯(圖)與小甘迺迪在聽證會上激烈交鋒。(美聯社)
參議員桑德斯(圖)與小甘迺迪在聽證會上激烈交鋒。(美聯社)

維州民主黨籍聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)就指出，「如果針對疫苗製造商的訴訟成功，你們將獲得大量資金，那麼人們怎能相信你們是獨立且以科學為基礎的呢？」

長達三小時的聽證會結束後，卡西迪向小甘迺迪表示對投票支持提名他「有困難」，又說或在周末前打電話給他，但未透露會如何投票。

除卡西迪外，參院衛生委員會的其他共和黨人暫時對小甘迺迪保持友好態度，包括阿拉巴馬州的塔伯維爾(Tommy Tuberville)。

民主黨人基本上都持反對態度，儘管穆考斯基(Lisa Murkowski)、柯林斯(Susan Collins)及麥康諾(Mitch McConnell)屬搖擺派，但也對小甘迺迪表示擔憂，之前他們均反對赫塞斯(Pete Hegseth)的國防部長提名。

如果小甘迺迪未能贏得任何民主黨人的選票，最多只能失去三張共和黨選票，否則確認提名無望。

疫苗 民主黨 共和黨

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