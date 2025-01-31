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加巴德拒絕稱史諾登是「叛國賊」 國家情報總監任命案蒙陰影

編譯俞仲慈／綜合報導
國家情報總監被提名人加巴德在30日的任命聽證會上拒絕稱呼洩密者史諾登為「叛國賊」，令參議員不滿，為其任命案蒙上陰影。(美聯社)
國家情報總監被提名人加巴德在30日的任命聽證會上拒絕稱呼洩密者史諾登為「叛國賊」，令參議員不滿，為其任命案蒙上陰影。(美聯社)

國家情報總監被提名人加巴德(Tulsi Gabbard)在30日的任命聽證會上，她過往支持敘利亞與俄羅斯的紀錄遭到參議員質疑，而且加巴德拒絕稱呼洩密者史諾登(Edward Snowden)為「叛國賊」，為其任命案蒙上陰影。

根據美聯社報導，參院情報委員會30日舉行加巴德任命聽證會，共和黨人蘭克福德(James Lankford，奧克拉荷馬州)與柯林斯(Susan Collins，緬因州)質問加巴德未來是否會特赦史諾登或是否視為叛國賊時，加巴德多次拒絕回答。

接著民主黨籍聯邦參議員貝內特(Michael Bennet，科羅拉多州)嚴詞逼問：「史諾登到底是不是叛國賊？只要回答是或不是。」加巴德四兩撥千斤表示：「身為一名曾經服役的參戰軍人，我知道國家安全有多重要。」她最後承認「史諾登違反(保密)法令」。

隨後共和黨人莫蘭(Jerry Moran，堪薩斯州)以加巴德曾經散播俄羅斯假訊息的紀錄，質問加巴德上任後是否會對俄羅斯「網開一面」，對此，加巴德辯稱：「這個問題讓我很生氣，因為我唯一在意的承諾和責任是我們的國家、我們的國安以及國人福祉。」

還有資深民主黨聯邦參議員華納(Mark Warner，維吉尼亞州)則對加巴德過去支持敘利亞前總統阿塞德(Bashar Assad)的紀錄提出質疑：「我不明白為何你們將俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭的野蠻行動歸咎於北約，卻對阿塞德對自己國人使用化學武器不予譴責。」

加巴德則辯稱，當時之所以與阿塞德會面，只是找機會向這位敘利亞強人施壓；她說：「我對阿塞德政府施政提出了尖銳的問題。」

曾任夏威夷州聯邦眾議員的加巴德過去以可能侵犯國人隱私為由，發起廢除第702條監視計畫，推動禁止情報當局收集海外恐怖份子的通訊紀錄，不過在眾多參議員的壓力下，加巴德改口稱支持該計畫，以爭取任命案可順利過關。

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