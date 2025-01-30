我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州公校首放農曆新年假 華人家長：中華傳統漸獲認可

紐約地鐵、公車逃票率下降 被捕逃票者激增

對中強硬派的準商務部長 在提名確認聽證會說了什麼？

編譯廖玉玲／綜合外電
總統川普提名的商務部長盧特尼克，29日赴美國聯邦參議院商務委員會參加任命確認聽證會。 （美聯社）
總統川普提名的商務部長盧特尼克，29日赴美國聯邦參議院商務委員會參加任命確認聽證會。 （美聯社）

總統川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），29日赴美國聯邦參議院商務委員會參加任命確認聽證會，聽證會結束後，參院商務委員會將對此進行投票，通過後再交付參院進行全院審議及表決。如果獲過半參議員支持，盧特尼克就確定出掌聚焦提振美國產業的商務部，在扶植美國半導體產業和減少對亞洲依賴的政策中，扮演關鍵角色。

以下是這場聽證會重點：

至少兩度提及台積電

盧特尼克期盼將半導體產業帶回美國，創造優質就業機會，讓美國回歸創新。他說，英特爾（Intel）開創晶片產業，然後全世界開始利用美國晶片，「台積電利用了我們，在某種程度上從我們手中奪走它」。

回應半導體供應鏈問題時，盧特尼克說，美國太依賴台灣，需要確保國家安全。

晶片法補助

盧特尼克表示，必須先讀完「晶片法」補助合約，才能答覆是否履行，「我不能說我可以履行我沒看過的東西」，他也提到對於已發放的補助資金，將嚴格執行這些企業簽署的文件，以確保美國從這些交易獲益。他也表示將對中國獲取包括先進人工智慧（AI）半導體在內的美國技術，實施更強有力的限制。 

他數度強調振興美國半導體製造業的重要性，並表示將檢討現行對美國半導體製造的補貼，做出對的決定。但他也形容，相關補貼是把半導體製造業帶回美國的「極佳頭期款」。

川普日前嘗試凍結數以千億計美元的聯邦援助款，因而將影響「晶片法」的執行。後來這項決定28日被法院擋下後，白宮隔日已撤回命令。當參議員問到聯邦援助款凍結令對「晶片法」的影響時，盧特尼克表示，這讓他有時間深入研究所有文件，將有助資金發放並確保計畫完成。

他也駁斥凍結令使「晶片法」延後執行的疑慮，強調目前發出的資金不多，時程並未真正受影響。

關稅問題

盧特尼克建議川普依國家全面徵收關稅，以恢復美國貿易關係的「互惠性」，而對中國大陸的關稅應該是最高的。川普也曾誓言，將對所有美國進口商品普遍徵收10%的關稅。

盧特尼克補充，川普設定本周六（2月1日）為對來自加拿大和墨西哥的商品徵收25%關稅的最後期限，意在向這兩國施壓，以阻止芬太尼透過美墨和美加邊境流入美國。

他說，「威脅徵收的關稅與川普就職當天時下令對美國關稅、貿易協議和其他貿易政策進行的廣泛審查，是兩個獨立的行動」，「因此，這是一項單獨的關稅，目的是讓墨西哥和加拿大採取行動」，「據我所知，他們正在迅速採取行動，如果他們執行，就不會被徵收關稅」。

盧特尼克強調，「我們在全球貿易環境中受到了糟糕的對待。他們都有更高的關稅、非關稅貿易壁壘和補貼」，「他們對我們很差。我們需要更好的待遇。我們需要得到尊重，我們可以利用關稅來創造互惠、公平和尊重」。

美中AI競賽

盧特尼克誓言，要拖慢中國在人工智慧（AI）領域的進步。他說，DeepSeek竊取了美國技術，創建一個「成本極低」的AI模型。

他並誓言要對中國政府的技術准入施加新的限制，強調將透過關稅來強化商務部工業和安全局（BIS）的權力，以阻止中國的科技發展，「他們竊取了我們的智財權，這種情況必須結束，我將推出縝密的限制措施，並加以落實，以保持我們的領先地位，因為我們必須保持領先」。

他說，中國只關心自己，試圖傷害美國。美國因此需要自我保護，推動創新，不能再「協助」中國。如果中國想和美國競爭，就讓他們競爭，「但停止利用我們的工具來與我們競爭。所以我在這方面會非常強硬」。

個人利益衝突

這位長期擔任金融服務公司Cantor Fitzgerald執行長的川普金主表示，一旦提名獲確認，他會出售名下所有資產和商業權益，預定90天內「我將賣掉我所有的權益、我所有的商業權益、我所有的資產、一切的一切」。

關稅 晶片 川普

上一則

川普要求降息 聯準會聲明2原因仍不動利率

延伸閱讀

川普要求降息 聯準會聲明2原因仍不動利率

川普要求降息 聯準會聲明2原因仍不動利率
川普簽署萊利法 將擴建關達那摩灣監獄 關押無證客罪犯

川普簽署萊利法 將擴建關達那摩灣監獄 關押無證客罪犯
川普簽署打造「鐵穹」飛彈防禦系統 5重點整理

川普簽署打造「鐵穹」飛彈防禦系統 5重點整理
頂住川普壓力Fed未降息 鮑爾稱美經濟仍穩 3大指數收黑

頂住川普壓力Fed未降息 鮑爾稱美經濟仍穩 3大指數收黑

熱門新聞

川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
美國總統川普24乘坐空軍一號專機，抵達內華達州拉斯維加斯的哈利．里德國際機場。（美聯社）

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

2025-01-25 07:10
川普透過世界經濟論壇演說後的Q&A直斥美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）（左二），令在場觀眾十分尷尬。(路透)

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

2025-01-23 20:26
為證明川普說到做到，白宮發言人李維特24日在社群平台上發布軍機準備遣送160名非法移民回瓜地馬拉的照片。(取自李維特X平台帳號)

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

2025-01-25 04:54
中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據