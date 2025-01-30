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回答紅藍卡改革「支支吾吾」 小甘迺迪聽證會挨轟

編譯潘勛／綜合報導
獲提名衛生部長的小甘迺迪在參院聽證會上面臨火爆質詢，回答問題時支支吾吾。(路透)
獲提名衛生部長的小甘迺迪在參院聽證會上面臨火爆質詢，回答問題時支支吾吾。(路透)

川普總統提名的衛生部長人選小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)29日在參院確認聽證會上面臨火爆質詢，攸關聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)、聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)等問題回答得支支吾吾，也無法提出如何降低醫療施政成本的細節；根據美聯社最新民調，支持小甘迺迪出任衛生部長的民眾僅有三成。

美聯社報導，身為川普挑選的衛生部長人選，小甘迺迪三個小時的聽證會下來，似乎取得參院金融委員會共和黨人的大力支持。但路易斯安納州共和黨籍聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)似不確定支持小甘迺迪。卡西迪是參院健康、教育、勞工與退休金委員會主席，小甘迺迪30日將出席該委員會辦的聽證會。

卡西迪是醫生出身，他請小甘迺迪分享改革聯邦醫療補助的計畫，該施政預算數百億元，涵蓋兒童在內、約8000萬民眾的健康照護；但小甘迺迪答不出來。在卡西迪數次逼問之下，小甘迺迪終於回答，自己並沒有廣泛的提案，供拆解聯邦醫療補助計畫之用。

民主黨人則強烈逼問小甘迺迪對疫苗的立場，頻頻指出小甘迺迪以往對疫苗發表的言論、援引錯誤佐證，還鼓勵不接種疫苗；他則向參議員們表示自己支持兒童疫苗，比如他的子女都有接種。民主黨的譴責引發聽證會議場的唇槍舌劍，火氣很大。

獲提名衛生部長的小甘迺迪在參院聽證會上面臨火爆質詢，回答問題時支支吾吾。(路透)
獲提名衛生部長的小甘迺迪在參院聽證會上面臨火爆質詢，回答問題時支支吾吾。(路透)

至於一些最具爭議的問題，例如他對墮胎的計畫，小甘迺迪說聽從川普指示。

小甘迺迪對衛生部最大施政計畫的運作描述錯誤，整場聽證會過程，引發參議員們多次糾正。他錯誤地說，聯邦醫療補助完全由聯邦政府出錢，但並非如此，是由各州及聯邦稅金資助。

至於由衛生部資助的全國城市數百家社區醫療診所的相關問題，小甘迺迪也不清楚。

美聯社與NORC公共事務中心舉辦民調，發現受訪成年民眾之中，贊成由小甘迺迪出任衛生部長者僅有三成；但不同黨籍受訪者對此問題見解差異很大，共和黨人對川普挑小甘迺迪，支持者達六成，民主黨籍受訪者支持者僅一成。

獲提名衛生部長的小甘迺迪在參院聽證會上面臨火爆質詢，回答問題時支支吾吾。(路透)
獲提名衛生部長的小甘迺迪在參院聽證會上面臨火爆質詢，回答問題時支支吾吾。(路透)

疫苗 川普 參院

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