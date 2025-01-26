參院靠副總統打破閣員任命僵局 是美史上第2次 都在川普任內

44歲的赫塞斯25日就任國防部長後，承諾為國防部帶來重大變革。但他的資格、品行和對女性參與戰鬥的看法受到嚴重質疑。(路透)

聯邦參院 24日晚表決國防部 長任命案，副總統范斯(J.D.Vance)投下關鍵一票，打破平手僵局，使赫塞斯 (Pete Hegseth)成為新一任防長。這是美國歷史上第二次閣員人事任命須靠副總統出馬才過關。

路透報導，美國史上首度由身兼參院議長的副總統投票打破閣員任命案表決僵局，發生在2017年，時任副總統潘斯(Mike Pence)投下關鍵票後，狄弗斯(Betsy DeVos)的教育部長任命案才通過，當時總統也是現任的川普(Donald Trump)。

24日赫塞斯防長任命案表決在三名共和黨參議員倒戈下，出現50票贊成、50票反對的結果。三人分別是穆考斯基(Lisa Murkowski)、柯林斯(Susan Collins)和本月初才卸下參院共和黨領袖的麥康諾(Mitch McConnell)。

麥康諾表示，赫塞斯未能證明他有能力有效管理美國國防部這樣龐大且複雜的組織。麥康諾在聲明中說：「光是渴望成為『變革推手』(change agent)，不足以勝任這樣的職位。」

最後在范斯投下贊成票後，赫塞斯以一票的優勢驚險過關，成為新任防長，對川普來說是一大勝利。

44歲的赫塞斯曾加入陸軍國民兵(Army National Guard)，也曾擔任福斯新聞台(Fox News)節目主持人，他承諾為國防部帶來重大變革。但經過激烈的任命聽證會對他的領導能力密切檢視後，他的資格、品行和對女性參與戰鬥的看法受到嚴重質疑。

德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)歷史學教授蘇里(Jeremi Suri)說：「我們以前未有過像赫塞斯這樣的國防部長。」

赫塞斯的爭議包括曾於2017年被控性侵害，他否認指控，警方證實此案但最終並未對他提出刑事指控。

赫塞斯還被控酗酒及在退伍軍人組織中財務管理不當。他則承諾若任命案通過他將戒酒，並承認曾犯下財務錯誤，但否認有不法行為。

赫塞斯上周又遭到手足的前妻指稱他曾對第二任妻子施暴，導致女方得在危機當下躲進衣櫃，還得跟友人約定求救暗語。赫塞斯強烈否認這些指控。