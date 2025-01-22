川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普 總統返回白宮第二天即以「不符合我們的願景」為由開除千餘名總統任命官員，包括海岸防衛隊(Coast Guard)首位女性司令琳達‧費根上將(Adm. Linda L. Fagan)，並點名人道名廚等四人，同時將陸軍退役上將密利 (Mark Milley)的官方肖像從展示歷任參謀首長聯席會議(JCS)主席的廊道移除。

點名4拜登人馬 移民 官員多人遭撤職

美聯社報導，川普回鍋白宮，即大刀闊斧開除理念不合的總統任命職員。美國廣播公司(ABC)報導，負責移民的官員，司法部移民審查執行辦公室(Executive Office for Immigration Review，EOIR)有多名主管遭到撤職，包括紐約移民法官出身的代理主任鄭美美(Mary Cheng)。司法部移民審查執行辦公室負責監督移民法院事務。

川普21日稍早透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，他將解雇1000多名「與我們的願景不同」的總統任命人員。

被川普解職的知名人物包括：「總統運動健身及營養委員會」(President's Council on Sports, Fitness and Nutrition)的著名人道廚師安德烈斯(José Andrés)、國家基礎建設諮詢委員會(National Infrastructure Advisory Council)的陸軍退役上將密利(Mark Milley)、威爾遜中心(Wilson Center)董事和川普第一任期伊朗特使胡克(Brian Hook)，以及曾任亞特蘭大前市長的「總統出口委員會」(President's Export Council)成員巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)。

「你們被開除了」川普再現招牌口號

川普在貼文中寫道，「你們被開除了！」這是川普從政前，在真人秀「誰是接班人」(The Apprentice)中的招牌口號。

安德烈斯和巴頓斯對川普開除他們的說法提出異議，並透過社群媒體發文表示，他們已經先提出辭呈。

巴頓斯表示，她1月4日便提出辭呈，20日生效。

安德烈斯在透過昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文，呼籲川普「放下政治和點名謾罵，鼓舞那些致力團結美國的普通人。」

整肅前朝職員並非首例，甫卸任的拜登總統就任之初，便罷免了許多川普第一任期任命的人選，包括美國海軍學院董事會前新聞秘書史派瑟(Sean Spicer)。

拜登卸任前最後幾小時，特赦已退休的JCS主席密利(Mark Milley)，以免密利遭川普秋後算帳；密利曾形容川普是「法西斯主義者」(fascist)，並且列舉川普為何應該為國會暴動負責的詳細事證。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，密利擔任JCS主席時的官方肖像20日下午從五角大廈懸掛歷任JCS主席肖像的走廊因不明原因被移除，去向不明。

福斯新聞(Fox News)報導，國土安全部(DHS)資深官員證實，川普就職後，DHS代理部長賀夫曼(Benjamine Huffman)解除海岸防衛隊首位女司令費根的職務，指她領導能力不足、行動失敗，且無力推進海岸防衛隊的戰略目標。