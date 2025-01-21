我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

TikTok難民「轟炸」小紅書 華人兩樣情

川普就職後首篇貼文斬4前朝官 警告將砍「超過1000名公務員」

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
川普總統20日宣誓就任為第46任總統後，立即偕副總統范斯、第一夫人梅蘭妮亞、眾院議長強生等，在白宮總統室簽署文件，完成當選法定程序。（路透）
川普總統20日宣誓就任為第46任總統後，立即偕副總統范斯、第一夫人梅蘭妮亞、眾院議長強生等，在白宮總統室簽署文件，完成當選法定程序。（路透）

總統川普今早發布他就職以來的首篇社群媒體貼文，宣布解雇前總統拜登任命的4名高階政府官員；他還警告，近期有「超過1000名」公務員將被炒魷魚。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布：「我們在白宮的第1天還沒結束！我的總統人事辦公室正積極尋找並開除不符合『讓美國再度偉大』（MAGA）願景的1000多名前任政府任命人員。」

貼文還指出：「在此發出這4人的正式解雇通知，很快還有更多名單即將發布：總統運動健身及營養委員會（President's Council on Sports, Fitness & Nutrition）的安德瑞斯（Jose Andres）、國家基礎建設諮詢委員會（National Infrastructure Advisory Council）的密利（Mark Milley）、威爾遜國際學人中心（Wilson Center for Scholars）的胡克（Brian Hook），以及總統出口委員會（President's Export Council）的波托姆斯（Keisha Lance Bottoms）。」

川普還在貼文最後加上：「你們被開除了！」（You Are Fired!）。這是他主持熱門真人實境秀「誰是接班人」（Apprentice）期間經常掛在嘴邊的口頭禪。

一旦川普兌現競選期間的承諾，決定大幅削減公務員、提升政府效率，甚至揚言裁減整個部門，那麼未來數天或數週裡，許多美國政府機構都將面臨人事動盪。

川普 拜登 密利

上一則

川普簽命令撤銷50名前高官安全許可 報復質疑拜登兒子筆電真實性

延伸閱讀

川普簽命令撤銷50名前高官安全許可 報復質疑拜登兒子筆電真實性

川普簽命令撤銷50名前高官安全許可 報復質疑拜登兒子筆電真實性
川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

川普重擊匯市 這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕
華郵即時分析：川普就職演說 民調充滿希望

華郵即時分析：川普就職演說 民調充滿希望
華府觀禮 民眾盼川普穩住經濟、專注移民

華府觀禮 民眾盼川普穩住經濟、專注移民

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
好萊塢資深女星黛莉絲·柯莉喪生在野火之中。(取材自臉書)

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

2025-01-14 02:20
來自中國與厄瓜多的無證客在美墨邊界的加州哈昆巴溫泉鎮進入美國，尋求政治庇護。(路透)

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

2025-01-16 08:48
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
一棟房屋被伊頓大火摧毀，但其旁邊的房屋卻倖存。 (美聯社)

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

2025-01-15 10:35
洛杉磯河濱郡14日下午爆發新火場「史考特山火」。（截圖自／@deb8rr在X的影音）

魔鬼焚風加劇 洛杉磯再爆新野火「控制率0%」 恐釀爆炸性成長

2025-01-14 19:20

超人氣

更多 >
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告