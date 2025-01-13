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跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

批馬斯克「邪惡種族主義者」班農：川普就職前 轟他出白宮

編譯廖振堯／綜合報導
民粹派MAGA的班農公開批評支持川普的矽谷科技新貴馬斯克，已公開化。(美聯社)
民粹派MAGA的班農公開批評支持川普的矽谷科技新貴馬斯克，已公開化。(美聯社)

白宮資深顧問班農(Steve Bannon)對川普的新盟友馬斯克(Elon Musk)頗有微詞，近日受訪更大表不滿，直言馬斯克是「真正的邪惡」、「種族主義者」，並表示他會在川普就職典禮前把馬斯克轟出白宮。

「每日郵報」12日報導，在川普第一任白宮任職的班農接受義大利報紙「晚郵報」(Corriere della Sera)訪問，該篇文章由保守派網站布萊巴特新聞網(Breitbart News)翻譯。班農表示，馬斯克是一個真正邪惡、非常壞的人，「打倒這個傢伙是我自己的主意。以前因為他投入了錢，所以我容忍，現在我不想再忍受了…(馬斯克)不會獲得白宮的藍色通行證(blue pass，可自由進出西廂)，他將無法完全進入白宮，他將和其他一般人沒什麼兩樣。」

班農的不滿來自H-1B工作簽證爭議，馬斯克呼籲多為外國高科技人才發放此簽證。班農說H-1B簽證這件事，透露出整個移民系統都被科技業霸主操縱了，這些富豪利用它來謀取利益，而人們對此非常憤怒。「在矽谷工作的工程師中有76%不是美國人，非裔或西班牙裔也沒有這些工作，他們無法獲得這些工作。提爾(Peter Thiel)、薩克斯(David Sachs)，還有馬斯克都是南非白人。」

班農向這家義大利報紙表示，馬斯克的想法「實際上是要在全球推行科技封建主義(techno-feudalism)」。

川普最終在H-1B爭端中站在馬斯克一邊；但班農表示，他正準備採取更廣泛的行動，以限制馬斯克影響川普議程的能力。

華盛頓郵報稱，馬斯克對班農的談話沒有回應。

民粹派MAGA的班農公開批評支持川普的矽谷科技新貴馬斯克，已公開化。(美聯社)
民粹派MAGA的班農公開批評支持川普的矽谷科技新貴馬斯克，已公開化。(美聯社)

班農表示馬斯克應該回去南非，「為什麼南非人－世界上最種族主義的人－南非白人，可以對美國發生的事情發表任何評論？」並說已經為此事鬥爭了十年，將揭露美國體制腐敗、揭露金錢如何控制一切，「希望我們能激勵義大利人民覺醒。」

班農在川普第一任期開始之初(2017年1月至8月)擔任了7個月的首席策略師和資深顧問。由於拒絕配合調查國會暴亂案，班農被判藐視國會，於去年7月1日入監、10月29日出獄。即使如此，他依然是「讓美國再次偉大」的忠實支持者，不過目前並不清楚他在川普周遭裡是否仍有影響力。他依然活躍於右翼圈子，主持一個受歡迎的播客、最近也出現在川普的海湖莊園。

馬斯克 川普 白宮

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