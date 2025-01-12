因「新疆議題」槓中國及馬斯克 魯比歐提名聽證面臨硬仗

川普提名的國務卿魯比歐(右)過去抨擊中國政府在新疆搞「種族滅絕」，連在新疆開展售中心的特斯拉執行長馬斯克都被他抨擊，未來他在參院舉行的提名聽證恐怕要面臨硬仗。(路透)

共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)獲總統當選人川普 提名為國務卿，但他過去抨擊中國政府在新疆搞「種族滅絕」，招致中方反彈，禁止他入境；魯比歐不僅升高對中方的批評，過程中連在新疆開展售中心的電動車特斯拉 執行長馬斯克 都被他抨擊，未來他在參院舉行的提名聽證時恐怕要面臨硬仗。

華盛頓郵報11日報導，魯比歐2023年發推文稱，自己提的「防止維吾爾人強迫勞動法」(Uyghur Forced Labor Prevention Act)獲拜登總統簽字為法律後，特斯拉還在新疆開設展售中心，無國界的企業在幫忙中國共產黨掩飾當地的種族屠殺與奴役勞動。

魯比歐為維吾爾人付出的心血，可能在參院對他出任國務卿而舉行提名聽證會時，成為焦點；他的人權倡議，不僅在自己要從事外交，與美國最主要對手的中國打交道時變得棘手，可能還讓自己與川普及川普的重要盟友馬斯克立場對立。

跟很多共和黨人一樣，魯比歐已調整自己，極力與川普的外交政策同步一致，特別在烏克蘭問題上更是如此。俄羅斯2022年入侵烏國之後，魯比歐起初名列最堅定支持烏國名單，但川普誓言削減美國給烏國的援助規模，魯比歐去年4月就投票反對援烏數十億元的法案，稱它為立法「敲詐」。

但魯比歐並未放軟自己對中國的強硬立場，他在2023年出書寫道，中國國家主席習近平領導「殘暴的集權政府」，尋求「完全的全球獨霸」，他也支持軍援台灣，以讓台灣在北京入侵時能自衛。他在受訪時還稱他不會去中國，他害怕去中國。

相形之下，川普對中國釋出的信號複雜得多；他威脅要對進口自中國的商品加徵關稅，升高未來可能發生的貿易戰。但在去年11月，他卻稱習近平為很棒的人，而去年10月接受羅根(Joe Rogan)播客節目專訪時，又揚言台灣應為美國的軍事保護付費。

而馬斯克與中國的商業關係很深厚；日經亞洲(Nikkei Asia)指出，特斯拉2021年從中國政府獲取3億9000萬元的自動車排氣抵扣稅額。中國也是特斯拉的第二大市場，特斯拉上海廠去年10月產量達300萬輛。馬斯克去年4月訪問北京時說，自己在中國有很多粉絲。至於維吾爾人，據傳記家艾薩克森(Walter Isaacson)寫道，馬斯克對他說，鎮壓維吾爾人「有利弊兩面」。