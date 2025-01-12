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因「新疆議題」槓中國及馬斯克 魯比歐提名聽證面臨硬仗

編譯潘勛／綜合報導
川普提名的國務卿魯比歐(右)過去抨擊中國政府在新疆搞「種族滅絕」，連在新疆開展售中心的特斯拉執行長馬斯克都被他抨擊，未來他在參院舉行的提名聽證恐怕要面臨硬仗。(路透)
川普提名的國務卿魯比歐(右)過去抨擊中國政府在新疆搞「種族滅絕」，連在新疆開展售中心的特斯拉執行長馬斯克都被他抨擊，未來他在參院舉行的提名聽證恐怕要面臨硬仗。(路透)

共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)獲總統當選人川普提名為國務卿，但他過去抨擊中國政府在新疆搞「種族滅絕」，招致中方反彈，禁止他入境；魯比歐不僅升高對中方的批評，過程中連在新疆開展售中心的電動車特斯拉執行長馬斯克都被他抨擊，未來他在參院舉行的提名聽證時恐怕要面臨硬仗。

華盛頓郵報11日報導，魯比歐2023年發推文稱，自己提的「防止維吾爾人強迫勞動法」(Uyghur Forced Labor Prevention Act)獲拜登總統簽字為法律後，特斯拉還在新疆開設展售中心，無國界的企業在幫忙中國共產黨掩飾當地的種族屠殺與奴役勞動。

魯比歐為維吾爾人付出的心血，可能在參院對他出任國務卿而舉行提名聽證會時，成為焦點；他的人權倡議，不僅在自己要從事外交，與美國最主要對手的中國打交道時變得棘手，可能還讓自己與川普及川普的重要盟友馬斯克立場對立。

跟很多共和黨人一樣，魯比歐已調整自己，極力與川普的外交政策同步一致，特別在烏克蘭問題上更是如此。俄羅斯2022年入侵烏國之後，魯比歐起初名列最堅定支持烏國名單，但川普誓言削減美國給烏國的援助規模，魯比歐去年4月就投票反對援烏數十億元的法案，稱它為立法「敲詐」。

但魯比歐並未放軟自己對中國的強硬立場，他在2023年出書寫道，中國國家主席習近平領導「殘暴的集權政府」，尋求「完全的全球獨霸」，他也支持軍援台灣，以讓台灣在北京入侵時能自衛。他在受訪時還稱他不會去中國，他害怕去中國。

相形之下，川普對中國釋出的信號複雜得多；他威脅要對進口自中國的商品加徵關稅，升高未來可能發生的貿易戰。但在去年11月，他卻稱習近平為很棒的人，而去年10月接受羅根(Joe Rogan)播客節目專訪時，又揚言台灣應為美國的軍事保護付費。

而馬斯克與中國的商業關係很深厚；日經亞洲(Nikkei Asia)指出，特斯拉2021年從中國政府獲取3億9000萬元的自動車排氣抵扣稅額。中國也是特斯拉的第二大市場，特斯拉上海廠去年10月產量達300萬輛。馬斯克去年4月訪問北京時說，自己在中國有很多粉絲。至於維吾爾人，據傳記家艾薩克森(Walter Isaacson)寫道，馬斯克對他說，鎮壓維吾爾人「有利弊兩面」。

川普 特斯拉 馬斯克

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