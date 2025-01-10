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參院下周聽證川普人事案 國務卿、防長率先登場

編譯廖振堯／綜合報導
參院開始舉行對川普內閣人事的聽證，有1.7萬名醫師連署要求參院否決衛生部長被提名人小甘迺迪。（歐新社）
參院開始舉行對川普內閣人事的聽證，有1.7萬名醫師連署要求參院否決衛生部長被提名人小甘迺迪。（歐新社）

參院14日起將對多名川普政府內閣官員舉行確認聽證，包括準國務卿魯比歐(Marco Rubio)、準國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、準內政部長柏根(Doug Burgum)、準能源部長萊特(Chris Wright)等人；而被川普提名衛生部長的小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)確認前， 遭到超過1萬7000名醫師連署反對，他們呼籲參院拒絕小甘迺迪的提名。

參議院外交關係委員會共和黨領袖里施(Jim Risch)7日聲明指出，該委員會將正面迎擊威權主義軸心(指中國、伊朗、俄羅斯)，這些工作將從確認川普的國安提名名單開始，包括「我的好朋友魯比歐」出任國務卿，稱魯比歐的領導力在動盪時期將發揮重要作用，且會確保台灣有權參與和貢獻聯合國體系。

民主黨人試圖推遲川普提名人選的確認聽證會，尤其是防長赫塞斯。印第安納州新任共和黨參議員班克斯(Jim Banks)已致信聯邦參議院軍事委員會主席的維克(Roger Wicker)，務必於14日按計畫舉行聽證會，否則將在關鍵的過渡期間損害美國國家安全。

參院能源和自然資源委員會共和黨籍主席李伊(Mike Lee)9日也宣布聽證時間：剛卸任北達科他州州長的柏根於14日出席聽證，預計出任內政部長後他將領導新成立的國家能源委員會；15日同一時間再舉行萊特之聽證。這兩位候選人可說是十拿九穩，因為只需獲得多數票確認即可，預計他們將執行川普提高石油和天然氣產量的政策，並控制拜登總統有關氣候變遷的規章制度。

倡導健康政策議題的醫師組織「保護醫療委員會」(Committee to Protect Health Care)線上公開了一封連署信，稱小甘迺迪不適合領導並且非常危險，幾十年來一直在破壞大眾對疫苗的信心、散布陰謀論，「這項任命是侮辱醫療專業人士，他們每一位都致力於保護人們免於患病和死亡。美國民眾值得更好的人選。」

川普 參院 共和黨

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