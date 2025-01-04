熊恩掌參院第一項大挑戰 助川普內閣人選過關

參院新任多數黨領袖熊恩，第一項挑戰的任務就是審查川普提名的內閣閣員。（歐新社）

參院共和黨 新領袖熊恩（John Thune）在新一屆國會伊始，承諾保護阻撓議事規則「費力把事拖」（filibuster），強調其首要任務是「維護參院地位」。總統當選人川普 1月20日就職後，參院還須批准川普的內閣提名人選，其中部分人選遭到共和黨參議員質疑，對熊恩來說將是一大挑戰。

熊恩和參院共和黨人3日鞏固了共和黨對華府的牢固控制，熊恩在參院會議正式開議之際，以多數黨領袖身分演講，特別強調維護參院地位和保留「費力把事拖」規則。川普在第一個總統任期前半階段，曾呼籲消除「費力把事拖」規則，以加快其議程。

熊恩表示，允許參議員延遲考慮某項措施並要求通過法案需有60票的立法策略，「或許是維護開國元勳對參院願景的最大影響」；「很多人希望看到參院變成眾院的翻版；但這不是開國元勳的意圖，也不是國家所需」。

參院共和黨人長期堅稱應保留「費力把事拖」；拜登總統任期初期許多民主黨人希望去除「費力把事拖」，結果遭到參院民主黨黨團溫和派阻撓。溫和派表示，取消「費力把事拖」將顛覆參院審議功能。前西維吉尼亞州參議員、民主黨人曼欽 (Joe Manchin) 稱此規則為「民主聖杯」。

新參院兩黨席次為53對47， 共和黨人不打算取消「費力把事拖」，將較難贏得某些表決。共和黨原打算透過規避一些立法機制，迅速通過川普大部分議程；這種作法其實與拜登任期內的民主黨人作法雷同。他們使用稱為「預算協調」（budget reconciliation）的程序，以簡單多數通過以黨派傾向為主的表決，批准法案。

共和黨新國會初期優先事項，將是邊境安全和恢復川普第一任期內的減稅政策。

參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）3日建議熊恩，以兩黨合作方式制定法案。他說：「多數黨領袖定下的基調，將大幅決定我們前進的成功程度。」