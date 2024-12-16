WSJ：為爭取參院通過任命案 小甘迺迪將淡化疫苗爭議

總統當選人川普提名的衛生部長的小羅勃．甘迺迪為爭取人事任命在參議院過關，擬妥戰鬥計畫具體方針包括淡化長年以來對疫苗抱持懷疑而引發爭議的立場。（美聯社），

華爾街日報(WSJ)16日報導，總統當選人川普提名的衛生部長的小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)為爭取人事任命在參議院過關，擬妥戰鬥計畫具體方針包括淡化長年以來對疫苗 抱持懷疑而引發爭議的立場，在墮胎議題方面與川普口徑一致，同時加強宣傳倡導健康飲食、預防慢性疾病等。

小甘迺迪長久立場遭到某些共和黨參議員 質疑是否適合擔任衛生部長，例如鼓吹疫苗懷疑論、支持墮胎、對農業政策提出另類看法等。人事案在參議院進入表決時，如果超過3名共和黨參議員跑票，小甘迺迪部長職位便將落空。

消息人士指出，小甘迺迪為爭取人事案在參院過關，戰鬥計畫的行動目標包括擴大爭取民主黨方面的支持；小甘迺迪本周將在國會山莊停留數天，預計拜會20多名參議員以及共和黨國會助理團。

知情人士說，幕僚希望透過具體行動降低參議員對於小甘迺迪抨擊疫苗的質疑，小甘迺迪將對參議員解釋，出任衛生部長之後不會禁止任何人施打疫苗，但會加強疫苗的透明化、安全性以及保護效果。

準備幫小甘迺迪向參院同僚拉票的共和黨威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)說，許多參議員對於小甘迺迪絕大多數論點表示認同，但對小甘迺迪昔日針對疫苗發表的批評頗有疑慮。小甘迺迪曾說，新冠疫苗是有史以來致命威脅最嚴重的疫苗，也曾說小兒麻痺疫苗導致的死亡案例比救命案例還多。童年時期曾感染小兒麻痺的參議院共和黨團領袖麥康諾(Mitch McConnell)13日在聲明中說，準內閣首長不應該貶抑小兒麻痺疫苗功效。

共和黨南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)對於小甘迺迪的疫苗立場提出關切表示：「我不希望失去我們的疫苗計畫。」

本月稍早，小甘迺迪與製藥界高層主管在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部與川普共進晚餐，小甘迺迪的律師兼核心顧問希瑞(Aaron Siri)也陪同出席。希瑞是知名反疫苗倡議人士，曾向食品及藥物管理局(FDA)提出要求撤銷小兒麻痺疫苗的陳情案。

長期身為民主黨員但後來脫黨獨立參選總統的小甘迺迪，選舉期間表示支持墮胎，包括奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德(James Lankford)在內等堅決反對墮胎的共和黨參議員，極可能針對小甘迺迪的墮胎看法提出挑戰。消息人士指出，小甘迺迪將對參議員表明，身為川普政府內閣一員將支持川普立場，也就是墮胎權將由各州決定。