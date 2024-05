萊希伊朗總統任內 統治更高壓 經濟更敗壞

伊朗最高領袖哈米尼19日在德黑蘭向革命衛隊的家屬成員講話。(路透)

伊朗 當局對外捲入以哈衝突引爆的中東戰火,與西方交惡,對內歷經國際制裁和高失業率導致的嚴重經濟困境,漸趨高壓打擊異議。值此多事之秋,總統萊希和外長在19日直升機空難雙雙喪命,雖不至於顯著動搖伊朗外交政策,此時更替領導層將為德黑蘭再添挑戰。

2021年就任的萊希權力次於伊朗最高領袖哈米尼。萊希任內,伊朗4月向以色列 發動大規模空襲,使得伊以多年影子戰變為直接衝突。

華爾街日報、紐約時報報導,他上任時,德黑蘭正在透過親伊朗區域民兵網絡穩定在中東擴大影響力,並推進鈾濃縮朝向武器級,而萊希政府又較前任強硬。

萊希當選時投票 率創新低,任內德黑蘭外交政策從西方轉向親近中國、俄羅斯。秉持「向東看」策略,伊朗提供俄國武器用於烏克蘭戰場,並與以色列加劇對立。在北京牽線下,伊朗去年和區域對手沙烏地阿拉伯復交,萊希政府也曾和北京簽訂25年的廣泛經濟、安全、軍事協議。

萊希就任時承諾尋求「抵抗外交」,即反抗西方但開放協商,特別是和美國協商,以回歸核協議並鬆綁國際制裁,但美伊相關談判破局,德黑蘭未能和拜登政府達成協議。萊希並非核政策最終決策者,但伊朗核計畫在他任內躍進,專家稱伊朗生產足夠原料製造約三枚核武,惟美國官員稱現無證據顯示德黑蘭正打造核武。

美國制裁加上管理不善和貪腐問題,伊朗經濟處於混亂,通膨多年居高不下,經常超過30%;伊朗幣值3月下旬跌至新低,氣候變遷也加劇當地水資源短缺。數百萬名民眾拒在3月伊朗國會選舉投票,極右派得票顯著,足見統治根基流失。

華府喬治華盛頓大學伊朗問題學者阿佐迪說,談到萊希的遺產,就是讓伊朗經濟敗壞,且變得更高壓。2022年,21歲伊朗庫德族女子艾米尼因未戴好頭巾遭道德警察拘留,並於期間喪命,引爆伊朗女性帶領示威浪潮,當局則在萊希督導下採取鎮壓。