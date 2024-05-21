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萊希伊朗總統任內 統治更高壓 經濟更敗壞

編譯高詣軒／綜合報導
伊朗最高領袖哈米尼19日在德黑蘭向革命衛隊的家屬成員講話。(路透)
伊朗最高領袖哈米尼19日在德黑蘭向革命衛隊的家屬成員講話。(路透)

伊朗當局對外捲入以哈衝突引爆的中東戰火，與西方交惡，對內歷經國際制裁和高失業率導致的嚴重經濟困境，漸趨高壓打擊異議。值此多事之秋，總統萊希和外長在19日直升機空難雙雙喪命，雖不至於顯著動搖伊朗外交政策，此時更替領導層將為德黑蘭再添挑戰。

2021年就任的萊希權力次於伊朗最高領袖哈米尼。萊希任內，伊朗4月向以色列發動大規模空襲，使得伊以多年影子戰變為直接衝突。

華爾街日報、紐約時報報導，他上任時，德黑蘭正在透過親伊朗區域民兵網絡穩定在中東擴大影響力，並推進鈾濃縮朝向武器級，而萊希政府又較前任強硬。

萊希當選時投票率創新低，任內德黑蘭外交政策從西方轉向親近中國、俄羅斯。秉持「向東看」策略，伊朗提供俄國武器用於烏克蘭戰場，並與以色列加劇對立。在北京牽線下，伊朗去年和區域對手沙烏地阿拉伯復交，萊希政府也曾和北京簽訂25年的廣泛經濟、安全、軍事協議。

萊希就任時承諾尋求「抵抗外交」，即反抗西方但開放協商，特別是和美國協商，以回歸核協議並鬆綁國際制裁，但美伊相關談判破局，德黑蘭未能和拜登政府達成協議。萊希並非核政策最終決策者，但伊朗核計畫在他任內躍進，專家稱伊朗生產足夠原料製造約三枚核武，惟美國官員稱現無證據顯示德黑蘭正打造核武。

美國制裁加上管理不善和貪腐問題，伊朗經濟處於混亂，通膨多年居高不下，經常超過30%；伊朗幣值3月下旬跌至新低，氣候變遷也加劇當地水資源短缺。數百萬名民眾拒在3月伊朗國會選舉投票，極右派得票顯著，足見統治根基流失。

華府喬治華盛頓大學伊朗問題學者阿佐迪說，談到萊希的遺產，就是讓伊朗經濟敗壞，且變得更高壓。2022年，21歲伊朗庫德族女子艾米尼因未戴好頭巾遭道德警察拘留，並於期間喪命，引爆伊朗女性帶領示威浪潮，當局則在萊希督導下採取鎮壓。

萊希原被視為85歲哈米尼熱門接班人選，如今其亡故為哈米尼兒子穆吉塔巴．哈米尼繼承父業鋪路。國際危機組織伊朗問題專家瓦艾斯說，萊希向來服從哈米尼，不認為其身亡會大幅影響伊朗處理主要議題的方針。

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Kham...
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei looks on after he votes during runoff parliamentary elections in Tehran, Iran, May 10, 2024. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.【作者：路透通訊社，日期：2024-05-10，數位典藏序號：20240510144308135】
伊朗最高領袖哈米尼19日在德黑蘭向革命衛隊的家屬成員講話。(路透) r...
伊朗最高領袖哈米尼19日在德黑蘭向革命衛隊的家屬成員講話。(路透) ran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks during a meeting with the families of the Islamic Revolutionary Guard Corps in Tehran, Iran May 19, 2024. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY【作者：路透通訊社，日期：2024-05-19，數位典藏序號：20240520050003903】
A man lights a candle to offer condolenc...
A man lights a candle to offer condolences over the deaths of Iran's President Ebrahim Raisi and others, outside the Iranian embassy, in Baghdad, Iraq May 20, 2024. REUTERS/Thaier Al-Sudani【作者：路透通訊社，日期：2024-05-20，數位典藏序號：20240521013610047】

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