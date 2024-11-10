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賀錦麗敗選 DNC成員批「災難」：籌10億還能負債2000萬

編譯廖振堯／綜合報導
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)
民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會成員李林笛(Lindy Li)9日批評賀錦麗的競選活動是「耗費10億元的災難」。(截圖自Fox News電視畫面)

副總統賀錦麗輸掉2024年總統選戰後，民主黨全國委員會(DNC)的全國財政委員會(National Finance Committee)成員、策士李林笛(Lindy Li)在9日上午的「福斯和朋友周末」(Fox & Friends Weekend)節目中批評這一系列競選活動是「耗費10億元的災難」，籌款如此鉅額竟然還能負債2000萬元，十分不可思議。

國會山莊報(The Hill)報導，李林笛稱選戰事實上只是結束史詩般的災難，這是一場價值10億元的災難，「他們負債2000萬或1800萬元。這太不可思議了，我自己就籌到了數百萬元。我必須對我的朋友負責並解釋發生的事情，因為我告訴他們這是一場差距在誤差區間內的選戰」。

李林笛矛頭直指競選團隊主席狄倫(Jen O'Malley Dillon)，稱她向我們所有人保證賀錦麗會獲勝，「她甚至發布了影片說賀錦麗會獲勝。我相信她，我的捐款者也相信她，所以他們開了鉅額支票給我們。我只是覺得我們很多人都被誤導了」。

李林笛說，即使在選舉當晚，她仍看到民主黨人表達了希望賀錦麗獲勝的信心，但她自己並不完全理解。「我還問他們『你們是不是知道一些我沒看到的內部數據』，因為我非常仔細地研究了這個問題，但我沒看到這種信心程度有任何依據。」

民主黨總統候選人賀錦麗籌款和花費都創紀錄，卻輸得難看，被批「耗費10億元的災難」...
民主黨總統候選人賀錦麗籌款和花費都創紀錄，卻輸得難看，被批「耗費10億元的災難」。圖為她6日發表敗選演講時，神情落寞。(美聯社)

川普最終大獲全勝，賀錦麗輸掉全部七個戰場州，之後民主黨人便開始秋後算帳，尋找誰該為選戰策略、敗選結果負責，彼此也因而產生衝突。有些人認為民主黨的左傾程度不足以滿足基本盤的要求；中間派則認為是左傾過頭，嚇跑了搖擺州中較為溫和的支持者。一些黨內人士表示，民主黨應該重新開始，開始更專注於傳遞訊息，並更精確地評估選民情緒。

聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)10月20日的最新選舉獻金申報顯示，賀錦麗9月募得2億2180萬元，川普僅近6300萬元。賀錦麗接棒拜登總統後瘋狂吸金，統計顯示其競選團隊與側翼委員會在第三季共募得10億餘元，創下總統競選中最大籌款季度紀錄。

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