想換個環境？民調：賀錦麗敗選 支持者逾半數想搬家

圖為民主黨總統候選人賀錦麗6日發表敗選演講。(路透)

川普 勝選後，賀錦麗 的支持者對川普執政前景感到不安，在一項調查中超過半數表示有意願或計畫搬家，甚至搬離美國。

福斯新聞(Fox News)報導，該調查由倉儲新創公司StorageUnits.com於6日訪問1837名投給賀錦麗的選民，以了解他們的搬遷意願及川普上任後他們最擔心的問題。

受訪者中5%表示肯定會搬家、5%表示可能會搬家，另有44%受訪者想要但應該不會搬，包括27%可能不搬、17%一定不會搬。想要搬家但應該不會的受訪者稱個人財務、家庭和社區關係是他們留在現地的原因。

在計畫搬家或認真考慮搬家的10%受訪者中，有九成是考慮搬到另一個國家、八成考慮搬到其它州，國家首選為加拿大(41%)、英國(19%)和墨西哥(16%)；其他州的前三選項為加州(14%)、紐約州(8%)、科羅拉多州(8%)。

在所有受訪的世代中，與嬰兒潮世代、X世代、千禧世代相比，Z世代中表示肯定或可能搬家的人數最多，接近20%；同時Z世代也是最少人表示「對搬家不感興趣」的世代，約30%。

房地產經紀人安鮑爾(Jo Ann Bauer)告訴StorageUnits，「部分投給賀錦麗的選民在看到大選結果後感到恐懼、焦慮和擔憂，他們可能會選擇從紅州搬到藍州，因為藍州擁有更友善的LGBTQ+和/或限制較少的墮胎 法。然而生活成本、就業機會和房價等等因素依然影響任何潛在搬遷的意願」。

調查也顯示，支持賀錦麗的選民想要搬遷的三大原因是擔心川普將頒布聯邦墮胎禁令(61%)、種族不平等加劇(55%)、進步派權利將被推翻(54%)。民主黨的首要競選主題之一就是在聯邦層面准許墮胎，儘管川普已表示他不會頒布聯邦墮胎禁令、重申同意將決定權交由各州自行決定。其他最令賀錦麗選民擔憂的領域包括健保機會減少(54%)、社會不平等加劇(53%)、槍枝監管缺乏(50%)、公共教育削弱(44%)、環境管制放寬(43%)。

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