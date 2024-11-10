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如何大規模驅逐無證客？川普幕僚已在規畫 第1步要先做這件事

編譯潘勛／綜合報導
總統當選人川普團隊已快馬加鞭在草擬大規模驅逐無證客的計畫，準備在川普明年1月正式就任後即刻實施。圖為川普今年2月底視察德州美墨邊境的偷渡情況。(路透)
總統當選人川普團隊已快馬加鞭在草擬大規模驅逐無證客的計畫，準備在川普明年1月正式就任後即刻實施。圖為川普今年2月底視察德州美墨邊境的偷渡情況。(路透)

總統當選人川普的顧問正加緊努力，擘畫各種方式，準備兌現他大規模驅逐非法居留在美移民的競選政見，例如如何找到資金支付此一行動，另考慮宣布進入國家緊急狀態，讓新政府上台後得動用軍事資源，拘留並驅趕無證客；廢除拜登總統的行政命令，是他們入手的第一步。

華爾街日報(WSJ)9日報導，消息人士指出，選前幾個月，幕後討論大規模驅逐無證客便已開始，川普勝選以來這幾天更是火如荼進行。

諸般變革中，拜登的行政命令先要廢除，該命令要求聯邦移民及海關執法局別追捕除非法居留美國以外並未犯其他罪行的人，另改革移民法庭系統而加速處理移民案件。川普的盟友表示，他們打算先專注在遞解已收到最後驅逐命令的無證客，這類人約130萬，還有其他有被定罪或有犯法前科的人。

川普謀士指出，遞解無證客的構想不斷推陳出新之中。

川普過渡團隊發言人萊維特(Karoline Leavitt)表示，人民以巨大選票勝幅選再次擇川普當總統，授權給他，落實競選政見，他一定使命必達。

拜登執政以來，據估800萬無證客非法進入美國，川普誓言要強勢遞解他們，讓國家回到正軌。目前不曉得有多少人非法居留在美；國土安全部2022年時估計，這類人約1100萬人，話雖如此，這兩年這個數字可能已經成長。川普說過，他要對付的人可能多達2000萬人。

川普顧問群的第一步，是討論讓他就職第一天，便宣布邊界進入國家緊急狀態，容許他由國防部調動資金，支付邊界牆的興建，還有拘留、遞解無證客。但這麼做有多大合法性並不清楚。川普的顧問團認為，宣布國家緊急狀態，得讓新政府使用軍事基地當無證客拘留中心，調派軍機協助驅逐行動。

川普誓言執行美國史上最大規模的驅逐行動，此政見哪怕僅落實一小部分，震撼波都會傳遍整個經濟體，上千萬移民及其家人數年來把美國稱為自己家園，他們的生活都要天翻天覆。

短期首要事項，便是找出必要資金來支付。自由派移民組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)估計，要把非法居留美國的無證客悉數驅逐出境，十多年內要耗費9689億元。

任何遞解行動，都要投入龐大資源來聘請更多聯邦幹員，找出並逮捕無證客，接洽好拘留空間，找飛機把他們送到其他國家。

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