售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

物價高漲，消費者購物都在精打細算。(美聯社)

消費者承受不起高物價紛紛拒買或買便宜替代品，餐廳與食品廠祭出優惠活動或推出小包裝產品應對。

華爾街日報5日報導，消費者正用錢包「投票」，而美國著名大廠輸慘。

咖啡 愛好者陸續退出星巴克 (Starbucks)忠誠計畫，巧克力餅乾趣多多(Chips Ahoy)滯銷；速食店得來速和自動點餐機的顧客減少，讓溫蒂漢堡(Wendy's)與麥當勞 (McDonald's)備感壓力。

新冠肺炎疫情後三年間，食品企業漲著「回收成本」大幅漲價，讓消費者收入中的食品占比達到30年來新高水準，消費者則調整喜好品牌因應，但許多人「受夠了」。

連鎖餐廳和食品廠報告出現銷售下滑或成長放緩的情況，因消費者無力或拒付比疫情前多約33%的費用。

培根蛋貝果和咖啡要9.67元 退休經理傻眼

加州退休經理蒙塔納羅(Denis Montenaro)表示，最近去麥當勞買他最愛的培根蛋貝果和咖啡竟要9.67元，傻眼的他說：「我受夠了」。

過去一年來，超市和餐廳的食品漲幅趨緩，但從漢堡到美乃滋等日常食品的價格仍比以前貴。

勞工部數據顯示，3月速食價格比2019年多33%，雜貨價格上漲26%。

市場研究公司「Revenue Management Solutions」數據顯示，今年1月到3月的速食店客群比去年同期縮水3.5%。

另據全球市場分析公司「NielsenIQ」的數據指出，截至4月20日的52周，美國的食品、飲料雜貨銷售量比去年同期減少2%。

麥當勞等連鎖業者數月來示警消費者看緊荷包的情況讓餐飲業高層震驚。麥當勞財務長伯登(Ian Borden)上月底在財報會議中說：「今年的宏觀阻力比預期更嚴重。」

加州58歲律師麥可(David Michael)以前每周至少去一次麥當勞，近幾個月前不再吃麥當勞，因為部分飲料從1元漲到1.69元。此外，星巴克的大杯摩卡漲價到5.25元後，麥可也不再光顧。他說：「並不是我買不起，而是同樣的餐點要兩倍價格，令人沮喪。」

麥當勞、星巴克改變策略 優惠促銷

食品大廠卡夫亨氏(Kraft Heinz)1日表示，由於價格上漲和「糧食券」福利縮水，影響消費者需求，該公司第一季銷售額下滑1.2%。早餐麥片大廠家樂氏(Kellanova)2日表示，在該公司的商品漲價後，北美銷量下跌5%。

消費者拒買讓部分業者改變公司策略，如麥當勞和星巴克計畫推出優惠促銷，億滋將特價並改賣小包裝，卡夫亨氏則推出新產品因應。