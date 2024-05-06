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物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

編譯俞仲慈／綜合報導
物價高漲，消費者購物都在精打細算，對品牌失去忠實，改買價格便宜的貨品，能省就省。(美聯社)
物價高漲，消費者購物都在精打細算，對品牌失去忠實，改買價格便宜的貨品，能省就省。(美聯社)

通膨近月雖有降低，但物價攀升不降，不僅中低收消費族群買不起，連高端消費者也都得看緊荷包，零售業者終於頂不住壓力，開始降價。

IKEA一口氣調降數百種產品售價

有線電視新聞網(CNN)在5日報導，最近數周零售業紛紛宣布降價促銷，包括IKEA一口氣調降數百種產品售價：18件餐具組從49.99元降至29.99元、玻璃門書櫃從229元降至189元、附儲櫃與床頭板的床架從549元降價到499元。

傢俱大廠IKEA，感受到消費者不滿情緒，開始調降售價。(美聯社)
傢俱大廠IKEA，感受到消費者不滿情緒，開始調降售價。(美聯社)

高收入者 如今也要精打細算

標普全球評等(S&P Global Ratings)零售暨消費董事總經理懷斯(Sarah Wyeth)表示，生活開銷比一年前增加20%至30%，但收入並未提高，於是消費者無論收入高低，都在找便宜貨；她說：「『精打細算的消費者』不再侷限於中低收入，而且目前支出減幅最顯著的莫過於高收入者，就連過去最不受經濟衰退影響的族群，如今也要勒緊腰帶。」

跨國顧問公司安邁(Alvarez & Marshal)董事總經理盧斯克(Chad Lusk)建議：「零售業應考慮對高價的非生活必需品採取特定促銷，以提高消費者購買機率。」

因此如何讓消費者擺脫荷包縮水的心態，是零售業當前最大挑戰，不過市場研究公司eMarketer資深分析師史坦博(Zak Stambor)認為：「整體零售業績還不算太糟，但也不絕非表現出色。」

通貨推動成本增高，物價持久不下，各種民生物資價格升高後，降不回來，讓消費者感到憤...
通貨推動成本增高，物價持久不下，各種民生物資價格升高後，降不回來，讓消費者感到憤怒。(美聯社)

根據官方最新統計，3月份零售額較上季成長0.7%，漲幅低於2月向上修正的0.9%，超出經濟學者預估的0.4%；而且截至今年3月份之前十個月，其中七個月零售支出有所增長，汽車等高價商品、網路消費以及餐廳、旅遊、娛樂等服務業的業績成長，不過家具、服裝、體育用品與電子產品消費仍處於低迷。

史坦博強調：「如果要說服消費者花錢，就必須給他們一個消費理由。」並舉連鎖賣場沃爾瑪(Walmart)去年底宣布降價的促銷方式為例：「這是非常有效的槓桿操作，也是很好的行銷策略，可提高消費者意識，讓他們走進賣場，說服他們打開錢包。」

通貨推動成本增高，物價持久不下，各種民生物資，讓消費者感到憤怒。(美聯社)
通貨推動成本增高，物價持久不下，各種民生物資，讓消費者感到憤怒。(美聯社)

零售業 低收入 沃爾瑪

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