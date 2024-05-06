售價高、等太久 星巴克業績出現近3年首度下跌

消費顧客抱怨星巴克咖啡又貴，排隊購買時間又長，需要改善。(美聯社)

全球連鎖咖啡 店星巴克 (Starbucks)在去年11月前還創下破紀錄營收，不過本周公布第一季財報，顯示業績出現近三年來的首次下滑，也讓該公司股價跌至兩年來最低點。

根據每日郵報報導，造成星巴克業績下滑原因，包括售價高、消費者生活負擔增加以及服務速度過慢等。

執行長納拉西姆漢(Laxman Narasimhan)1日接受財經媒體CNBC節目主持人克芮麥(Jim Cramer)訪問時坦承：「今天顧客來到分店消費或是透過手機下單，會因為等候時間太長，最後無法完成交易。」並補充道：「我們美國團隊在提高服務速度方面表現出色，但還是有許多可以改善的空間。」

根據統計，透過手機下單的星巴克顧客約有七分之一，會因為門市應接不暇，被迫放棄消費，有顧客在社群平台抖音(TikTok)抱怨表示，只不過買一杯黑咖啡就得等上20分鐘，呼籲星巴克為只想喝一杯黑咖啡、拿鐵等飲料的顧客設置一條快速通道。

而且在1日舉行的財報會議，納拉西姆漢向投資人表示，當前業績欠佳的原因之一，是消費者選擇花錢的地點和方式日益謹慎；他說：「我們在本季度看到這種情況發生，顧客在外食和非外食之間決定有所權衡。」

同時納拉西姆漢向CNBC表示，國內極端天氣頻傳加上全球第二大市場中國消費放緩，也是第一季業績表現欠佳的原因，不過當場遭到克芮麥(Jim Cramer)打臉，因為加拿大的Tim Hortons、麥當勞(McDonald's )和Dunkin Donuts等競爭對手並未受到極端氣候嚴重打擊，前述三家業者皆表示，正積極搶攻星巴克市場大餅。

在北美擁有約1萬7000家門市的星巴克30日已經提前預告，受到巴勒斯坦支持者、尤其大學校園的抵制，預估春季與夏季的銷售業績將持續放緩。