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不滿採訪 馬斯克取消前CNN主播勒蒙合約

記者胡玉立／綜合報導
CNN前任主播勒蒙(左)8日採訪X平台老闆、億萬富翁馬斯克(右)。(取自Don Lemon的Instagram帳號)
CNN前任主播勒蒙(左)8日採訪X平台老闆、億萬富翁馬斯克(右)。(取自Don Lemon的Instagram帳號)

有線電視新聞網(CNN)前任主播勒蒙(Don Lemon)13日表示，8日他採訪了X平台老闆、億萬富翁馬斯克(Elon Musk)，但在「有時很緊張的採訪」結束幾小時後，馬斯克取消了原本已和他談妥在X平台推出個人訪談節目的合作協議。

勒蒙在X平台發出聲明指馬斯克對採訪不滿意，但他下周還是會在X和YouTube等平台上發布採訪內容。勒蒙寫道，「我們聊得很愉快，顯然他有不同感受」。

勒蒙指出，「馬斯克同意接受沒有任何限制的採訪，我的提問很尊重且範圍廣泛，涵蓋了從SpaceX到總統選舉的所有內容」。知情人士透露，勒蒙採訪涉及的主題還包括馬斯克吸食K他命(ketamine，氯胺酮)的情況等等。

今年1月，X平台宣布將開設勒蒙主持的節目，勒蒙並選擇馬斯克作為新節目第一個訪問對象。勒蒙在X發布的影片中說：「理所當然要找馬斯克。他自稱是言論自由絕對主義者，但顯然，他的言論自由絕對主義並不適用於像我這樣的人對他提問。」

勒蒙發言人聲明表示，「勒蒙之前與X達成協議，並希望由此獲得報酬。必要時我們會上法庭。」

對於此事，馬斯克在X回應表示，勒蒙「不夠真實」，「他那套基本上是『把CNN放到社群媒體 』，那行不通，CNN正在走下坡的事實就證明這點。那根本不是真的勒蒙，而是扎克(Jeff Zucker，CNN前總裁)透過勒蒙嘴巴在說話」。

X則表示，「勒蒙秀」可以在X自由發布其內容，不受審查；「但和任何企業一樣，我們保留對商業合作關係的決定權；經深思熟慮，X決定不與該節目建立商業合作關係」。

勒蒙曾是CNN最知名主播；他去年4月離開CNN之前，因在CNN節目中形容前共和黨總統參選人海理(Nikki Haley)風華不再而飽受批評。

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