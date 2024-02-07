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波音艙門脫落 NTSB調查：事故發生前 4螺栓就消失

編譯俞仲慈／綜合6日電
阿拉斯加航空1月8日客機備用艙門從空中飛落，初步報告顯示，四個螺栓全部消失。圖為掉 落艙門的畫面。（路透）
阿拉斯加航空1月8日客機備用艙門從空中飛落，初步報告顯示，四個螺栓全部消失。圖為掉 落艙門的畫面。（路透）

針對上個月阿拉斯加航空(Alaska Airlines)1282班機波音737 Max 9客機艙門板脫落事故，聯邦運輸安全委員會(NTSB)初步報告6日出爐，證實事故發生前，固定門板的四個螺栓都不見，但並未提及艙門脫落的確實原因。

NTSB公布的初步報告，公開事故客機的內嵌式艙門(door plug)照片，顯示防止門板向上移動的四個螺栓中有三個消失，至於第四個螺栓位置不明，調查人員表示，由於艙門周圍沒有損毀跡象，顯示客機從俄勒岡州波特蘭(Portland)起飛前，固定艙門的四個螺栓都已統統不見。

如果艙門沒有螺栓固定，艙門很容易向上滑動並和固定於機身的「阻擋片」(stop pads)分離。

阿拉斯加航空1月8日客機備用艙門從空中飛落，初步報告顯示，四個螺栓全部消失。圖為...
阿拉斯加航空1月8日客機備用艙門從空中飛落，初步報告顯示，四個螺栓全部消失。圖為掉落的艙門。（美聯社）

根據NTSB報告，波音供應商Spirit AeroSystems製作的門板運抵波音廠房後，發現四周有五個鉚釘受損，為更換損壞的鉚釘，需要拆下四個螺栓才能打開門板，因此四顆固定螺栓在2023年9月1日首次被卸除。

雖然NTSB尚未公布事故確切原因，波音執行長卡爾霍恩(David Calhoun)公布聲明表示：「無論最終結論如何，波音都要對所有發生的事故負責。」並強調：「這樣的意外絕不能發生在我們出廠的飛機，我們理應為客戶與乘客做到最好。」

飛安專家表示，阿航1282班機是在爬升過程中發生門板脫落事故，一旦達到巡航高度，乘客開始解開安全帶、起身走動，空服員來回送餐，萬一這時候艙門脫落，機艙失壓會更劇烈，後果不堪設想。

波音737 Max型客機發生艙門脫落意外後，聯邦航空管理局(FAA)全面審視波音生產線的品管，要求波音不得提高737客機產量，強調在品管問題獲得解決前，不會同意波音任何擴大產能或增產計畫。

俄勒岡州

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